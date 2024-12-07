Dış politika uzmanları Bağcı ve Gezer, Suriye’deki son durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:25

El Kaide bağlantılı cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) başını çektiği cihatçı silahlı grupların Suriye hükümetinin kontrolündeki toprakları ele geçirmek için 27 Kasım’da saldırı başlatmasının ardından yoğun çatışmalar sürüyor.

Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucusu ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dış Politika Program Direktörü Gülru Gezer, Suriye’deki güncel durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Bağcı, son gelişmelerin hızlı bir şekilde Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın yıkımına doğru gittiğini söyledi. Bağcı, “Özellikle Hama’nın alınmasından sonra Şam’a kadar olan yol, büyük oranda açılmış durumda ve muhalefet önü açık bir şekilde gidiyor. Karşısında ordu yok. Gideceği son nokta da Şam. Büyük bir olasılıkla Esad ya ülkeyi terk etmek zoruna kalacak ya daha büyük bir çatışmaya girip çok kan dökülecek. Ya da Rusya ile İran destek sağlamak için Hizbullah’la birlikte mücadele verecek. Ancak şu ana kadar bu olmadığı için muhaliflerin işi daha kolay. Asıl belirleyici olan nokta, Şam’ın düşüp düşmeyeceği ve Esad’ın gidip gitmeyeceği” dedi.

Bağcı Esad’ın geleceğine yönelik “Ya hükümetini korumak için mücadele edecek ki burada yaşamını da yitirebilir ya kazanacak ya da ülkeden kaçacak” diye konuştu.

‘UZUN SÜRE HAZIRLIK YAPTILAR’

Suriye’de yaşananları bölgedeki gelişmelerden bağımsız okumanın doğru olmayacağını dile getiren Gezer ise Esad karşıtı grupların uzun süredir hazırlık yaptıklarını söyledi. Gezer, “Bir yandan HTŞ örgütünün başını çektiği gruplardan oluşan İdlib’den Halep’e ve oradan da güneye Hama, Humus ve Şam yönünde ilerleyen bir harekât var. Öte yandan Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan ve PKK/YPG terör örgütünü Fırat’ın doğusuna püskürtmeyi hedefleyen Özgürlük Şafağı operasyonu var. Şam’ın düşmesine Rusya ve İran’ın müsaade etmesi pek olası gözükmüyor” ifadelerini kullandı.