Sahte e-imza üreterek sahte üniversite diplomaları üretildiğine dair çıkan haberler gündem olmuştu. CHP tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın yüksek öğrenimiyle ilgili de soru işaretleri olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz kimdir? Nuh Yılmaz hangi üniversiteden mezun? İşte ayrıntılar...

NUH YILMAZ KİMDİR?

2024 yılının mayıs ayından itibaren Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Nuh Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.

Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği görevlerini yürüttü. 2008-2011 arasında SETA’nın Washington DC Ofisi’nin kurucu direktörlüğünü yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

NUH YILMAZ'IN EĞİTİM HAYATI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre lisans eğitimini ODTÜ, Sosyoloji Bölümü üzerinden tamamladı. Yüksek Lisans eğitimi ise Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü'nde 2001 yılında tamamladı.