Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.
8.04.2026 00:11:00
