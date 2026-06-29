Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneyinde konuşlandıkları bölgede ateş açarak çok sayıda 'silahlı militanı' öldürdüğünü açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) , Dera ve Kuneytra kırsalında İsrail ordusunun Suriye topraklarına 6 ayrı kara operasyonu düzenlediğini bildirmişti.

Gelişmeler üzerine Ankara'dan da bir "tepki" geldi. Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir"

Açıklamada "Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi.

ESAD DEVRİLDİ, İŞGAL GENİŞLEDİ

Suriye'de Aralık 2024’te Esad yönetiminin devrilmesi HTŞ’nin iktidara getirilmesi sonrası İsrail, Suriye'nin güneyindeki işgalini genişletmiş ve 'tampon bölge' olarak ilan ettiği topraklara askerlerini konuşlandırmıştı.