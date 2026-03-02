ABD ve İsrail saldırırken... HTŞ yönetiminden İran’a kınama geldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 12:27:00
Dış Haberler Servisi
ABD desteğiyle İran’a başlattığı saldırı sürerken İran da bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’i hedef aldı. Suriye'deki HTŞ yönetimi ise İran'ı kınayan bir açıklamada bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırının ardından Suriye'deki Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetimi Tahran yönetimini hedef alan bir açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'e yönelik herhangi bir tepkide bulunmayan HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İran'ın Arap ülkelerindeki ABD üslerine yaptığı saldırıları kınandı.

Açıklamada şöyle denildi: 

"Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan İran saldırılarını şiddetle kınamaktadır.

Suriye Arap Cumhuriyeti, bu vahşi saldırılara maruz kalan kardeş ülkelerle tam dayanışmasını ifade ederken, bu ülkelerin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü tehdidi kesinlikle reddettiğini teyit eder ve egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurgular.

Suriye, bölgenin sorunlarını çözmek ve bölgedeki tüm halklar için güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla diyalog, diplomasi ve barışçıl çözümleri teşvik etmeyi amaçlayan tüm çabalara tam desteğini sürdürdüğünü teyit eder."

