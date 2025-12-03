Dışişleri Bakanlığı’ndan 'Barzani Karargahı Sözcülüğü'ne tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani’nin Cizre ziyareti sırasındaki uzun namlululu silah kullanan Peşmergeleri eleştirmesinin ardından, Barzani’nin ofisinden bir açıklama yapılmıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“‘Barzani Karargahı Sözcülüğü’ adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir.”