Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuranı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
Dışişleri Bakanlığı, bugün Irak'ta Kuranı Kerim'e yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.
İsveç'te daha önce de Kuranı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuranı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına aldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.
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