Dışişleri Bakanlığı’ndan UNRWA’ya yardımı kesen ülkelere çağrı: Kararınızı gözden geçirin
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na yardımlarını durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz" denildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz. UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşılamaktadır. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanı İsrail tarafından öldürülmüştür. UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulması, öncelikle Filistin halkına zarar verecektir. Bu doğrultuda, UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyoruz."
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