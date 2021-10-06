Diyanet görevlisinden Mahmut Tanal'a küfür

06 Ekim 2021 Çarşamba, 17:10

Diyanet Vakfı'nda Hollanda temsilcisi olarak görev yapan Mehmet Ali Çavuşlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a küfür etti. Tanal'ın paylaşımı ifşa etmesinin ardından Çavuşlu, paylaşımını silerek Tanal'dan özür diledi.

Söz konusu olayın ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Tanal, Çavuşlu'ya "bir özürle temize mi çıkacaksınız?" diye sorarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir din görevlisi, Hollanda’daki Diyanet Vakfı temsilcisi, cami sorumlusu olarak rahmetli anneme küfrettiniz. Kamuoyuna duyurmam sonrası o çirkin mesajı silip özür diliyorsunuz. Bir özürle temize mi çıkacaksınız?"

Tanal'ın bu paylaşımının ardından Çavuşlu bir paylaşım daha yaptı. Çavuşlu, "Sayın Tanal Özrümü kabul edin, bu düştüğüm durum ve üzüntü bana yeter" dedi.













