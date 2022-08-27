Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mardin'de taziye ziyaretinde: 'Kaza bu ne yapalım, sabredeceğiz'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:50

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit ve dua programına katıldı, taziye ziyaretinde bulundu.

Derik'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen programa katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Allah'tan yardım dilemenin yolunun sabretmek" olduğunu belirtip şöyle devam etti:

"Sabır olmasaydı, nasıl yaşardık dünyada, bu acılara nasıl tahammül ederdik. Aziz kardeşlerim ne yapalım? Olmasaydı bu tür kazalar, ölümler, ani ölümler, ama kaza bu. Ne yapacağız? Sabredeceğiz, ama tedbirlerimizi alacağız. Tedbirlerimizi almak, bizim işimiz. Rabb'imiz, 'Üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül et.' buyuruyor. Biz inşallah üzerimize düşeni yapmaya gayret edelim. Sadece yaşadığımız bu elim kazaya göre demiyorum. Her zaman, hayatımızın her anında üzerimize düşen vazifeyi yapmamız, tedbirli olmamız lazım."

"ÇOCUK KONUŞMAYA BAŞLAYINCA ALLAH'I ÖĞRETELİM"

"Ahireti hatırlayarak yaşanılması" tavsiyesinde bulunan Erbaş, "ibadetlerin ihmal edilmemesi, Allah'ın ve emirlerinin akıllardan çıkarılmaması" gerektiğini anlattı.

Erbaş, "Çocuklarımız henüz konuşmaya başlarken Rabb'imizi, Peygamberimizi onlara öğretelim. Bizi kurtaracak onlardır, başka şeyler değil. Bizi kurtaracak Kur'an'dır, Kur'an'a göre yaşamaktır. Peygamberlerin varisleri alimlerimizin, seydalarımızın, mürşitlerimizin çizmiş olduğu Kur'an yolunda yürümektir" ifadesini kullandı.