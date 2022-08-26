Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi getirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü paylaşım için “dakik ve hassas davranılması”nı talep ederek Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi getirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” ifadesine yer verilen fetvanın ardından Diyanet’in dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) için sosyal medya düzenlemesi getirdi. DİYK’e yazı gönderen Erbaş, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılmasını istedi. Bu konuda “dakik ve hassas davranılması” talep edildi.
Cumhuriyet, DİYK’nin, yüksek fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verdiği fetvayı sosyal medyadan yayımladığını ve fetvada “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edildiğini 27 Temmuz’da gündeme getirdi. Tepki çeken fetvadan bir hafta sonra 4 Ağustos’ta, Erbaş’ın imzasıyla DİYK Başkanlığı ve merkez birimlerine “Medya konusunda birimler arası koordinasyon” konulu bir yazı gönderildi. Yazıyla DİYK paylaşımları basın müşavirliğine bağlandı. Yazıda, “Kurumsal olarak olumsuz durumlarla karşılaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla bundan böyle birimler adına açılmış sosyal medya hesaplarından paylaşılacak ilan, afiş, bilgilendirme mesajı ve basın açıklaması tarzındaki tüm paylaşımların basın müşavirliği ile istişare edilerek paylaşılması” istendi. Yazıda, medyaya verilecek röportajların da basın müşavirliğinin planlaması ve eşgüdümünde gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği belirtildi. Öte yandan, DİYK’nin sosyal medya hesabından, krize neden olan fetvanın ardından herhangi bir fetva paylaşımı yapılmaması dikkat çekti.
"HİZMETE ÖZEL" KODU
Yazının, “hizmete özel” koduyla gönderilmesi ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan gizlilik dereceli belgelerde uygulanacak esaslar yönetmeliğine göre bu kod, izinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi halinde herhangi bir idari faaliyete, gerçek veya tüzel kişiye, idari soruşturmaya, adli soruşturmaya ve kovuşturmaya zarar verebilecek belgeler için kullanılıyor.
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