Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'un yıldönümü öncesi genelge

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:38

Diyanet İşleri Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan ve tüm il müftülüklerine gönderilen genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda yarına kadar her cami ve Kuran kursunda en az bir hatim okunacak.

Yarın da cuma namazı öncesinde tüm camilerde 15 Temmuz'da ölenlerin ruhları için Kuran tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde mevlit okunacak.

Camilerde 15 Temmuz ruhu"nu ele alan bir hutbe hazırlanarak camilerde okutulacak. Her yıldönümünde olduğu gibi 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te de Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı salalar okunacak.

Ayrıca tüm cami minarelerinin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNELİK 'BİLİNÇLENDİRME' FAALİYETLERİ

Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu, yüz yüze ve çevrimiçi konferanslar düzenlenecek.

Diyanet TV'de 'din istismarı' ve '15 Temmuz' konularında yayınlar yapılacak. Yaz Kuran kurslarında da bu çerçevede etkinlikler düzenlenecek.

Diyanet'e ait yayın organlarında "din istismarı" ve "15 Temmuz" konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de içeren yayınlar yapılacak.