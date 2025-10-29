Diyanet'ten '29 Ekim' mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı mesajla Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten bugüne devleti yüceltmek için emek veren herkesin saygı ve minnetle anıldığı belirtilen mesajda, vatan uğruna mücadele eden ecdat ile tüm şehit ve gaziler rahmetle anılarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Mesajda Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yıldönümüne kavuşmanın coşkusunun yaşandığı belirtilerek, "Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdinin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bundan bir asır önce aziz milletimiz, sarsılmaz imanı, dirayeti ve ferasetiyle tarihte eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi vermiştir. Şanlı tarihinden aldığı ilhamla hürriyetini, vatanını ve mukaddesatını korumak için birlik ve beraberlik içinde hareket ederek esaret zincirlerini kırmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Tarihe altın harflerle yazılan destansı bir mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin yüreğinde büyüttüğü vatan sevgisinin ve hürriyet arzusunun bir eseridir" denildi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz"

Diyanet'in mesajınsa ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bizlere düşen, kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla koruyup her birimize emanet ettiği cennet vatanımızı, bayrağımızı, bağımsızlığımızı ve mukaddesatımızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana her geçen gün daha da güçlenen ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla birlikte dayanışma ruhuyla çalışmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden asil ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."