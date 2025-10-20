CHP'li isim verilerle açıkladı: Diyanet'in bütçesi 3 bakanlığın toplamını aştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer, perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumu yapılacak 2026 bütçe teklifini eleştirdi.

2026 bütçe teklifinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na 174,4 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Dinçer, “Kaynak tahsisi, toplumsal ve ekolojik ihtiyaçlara değil, politik önceliklere yönlendirilmiştir. Dış politikadan enerji arz güvenliğine, kültür-sanattan doğal varlıkların korunmasına kadar stratejik alanlar geri planda kalamaz. Tercihler ülkenin geleceğini belirliyor. Bütçe adaleti, liyakat ve akılla sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

Semra Dinçer, şunları kaydetti:

“Diyanet’in 174 milyar 389 milyon liralık bütçesi, tek başına Dışişleri (46 milyar 805 milyon lira), Enerji ve Tabii Kaynaklar (36 milyar 97 milyon lira), Kültür ve Turizm (69 milyar 699 milyon lira) Bakanlıklarının toplamını aşıyor. Diyanet’in 149 milyar lirayı bulan personel gideri, önceliğin hizmetten ziyade kadrolaşmaya verildiğini gösteriyor. Yine Diyanet’in bütçesi yüzde 34 oranında artırılırken, öğrencilerin barınmasından sorumlu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 29 oranında artırıldı. Bu, Türkiye’nin önceliklerinin nasıl ters yüz edildiğini açıkça gösteriyor.”

"DİYANET'İN BÜTÇESİ ORMAN YANGINLARI İÇİN AYRILAN ÖDENEĞİN ÜÇ KATI"

Dinçer, Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) 59 milyar 930 milyon lira ödenek ayrıldığına işadet ederek, “Diyanet’in bütçesi OGM’nin yaklaşık üç katı. Oysa bir yanda iklim krizi, bir yanda her yıl büyüyen yangın riski var. Sadece 2025 yazında 2 bin 800 orman, 4 bin kırsal alanda olmak üzere toplam 6 bin 800 yangında 80 bin hektar alan kül oldu. Bu tablo bir bütçe meselesi değil, bir tercih meselesidir ve tercih ormandan, çevreden, doğadan yana, yani Türkiye’den yana kullanılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Kamu bütçesinin toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini söyleyen Dinçer, “Bütçe görüşmelerinde bu kalemlerin yeniden dengelenmesi için öneriler sunacak, ormanların korunması, yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi, gençlik ve enerji politikalarının güçlendirilmesi için ödeneklerin artırılmasını talep edeceğiz” dedi.