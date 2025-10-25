Börekçi’nin mezarı bakımsız, taşında yazım hatası var: Diyanet’in ilk başkanına vefasızlık

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında hem din adamı kimliği hem de milli mücadeleye verdiği destekle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi’nin mezarı bakımsız halde... Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Börekçi’nin mezarı, uzun süredir temizlenmiyor. Ancak asıl dikkat çeken ayrıntı, mezar taşında yer alan büyük bir yazım hatası. Taşta “Diyanet İşleri Reisi” yerine “Diyayet İşleri Reisi” yazıyor.

Börekçi’nin adını taşıyan bu mezar taşındaki hata, yıllardır düzeltilmiyor.

YENİ BAŞKAN NE YAPACAK ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurucu başkanının mezarına dahi sahip çıkmaması, kurumun tarihine olan duyarsızlığını gözler önüne serdi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, söz konusu duruma yönelik adım atmamıştı. Yeni başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş'ın ise mezara bakım yapılmasına ilişkin bir çalışmasının olup olmadığı bilinmiyor.

ADIM ATILMIYOR

Cumhuriyetin manevi mimarlarından biri olarak kabul edilen Börekçi’nin, Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında yer aldığı, Ankara Müftüsü olarak fetvalarla milli mücadeleyi desteklediği biliniyor. Ancak bugün aynı Diyanet, onun adını dahi doğru yazmayan bir mezar taşını düzeltmek için adım atmıyor. Cumhuriyetin ilk Diyanet İşleri Başkanı, bugün kendi kurumunun sessizliğinde unutuluyor.