Diyanet'ten TÜGVA'ya 'umre' jesti... Selçuk Özdağ'dan sert tepki: 'Diyanet babanızın çiftliği mi?'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare Kurulu’nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il ve ilçe temsilcilerinin bin 400 kişilik umre ziyaretinin Mekke ve Medine’deki ulaşım giderleri ile otel ücretlerinin Diyanet tarafından karşılandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Diyanet’in, Mekke’de beş yıldızlı otelde konaklayan heyet için 40 milyon TL’ye yakın harcama yaptığı öne sürülmüştü. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ konuyu Meclis gündemine taşıdı.

'TÜGVA'NIN PARASI MI YOKMUŞ?'

Genel kurulda gündem dışı söz alan Özdağ, “Diyanet İşleri Başkanlığı sizin babanızın çiftliği mi? TÜGVA'nın parası mı yokmuş? Türkiye çok ciddi şekilde ekonomik kriz yaşıyor. 2.7 trilyon bütçe açığınız var. 2.6 trilyon da faiz borçlarınız var. Ayranınız yok içmeye tahterevalliyle geziyorsunuz gezmeye. TÜGVA'yı kınıyorum” dedi.