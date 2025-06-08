Diyanet TV'de tartışma yaratacak 'bayram tatili' yorumu: 'Kalkıp da tatil yerlerinden yer ayarlarsak burada bir vebal vardır'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Diyanet TV’de yayınlanan “Diyanet’e soralım” adlı programda soruları yanıtladı.

Kapukaya, “Bayramda tatile gitmek ne kadar doğru?” şeklindeki soruya yanıt verirken, bayramların tatil günü olmadığını söyledi.

"Bayramlar adı üzerinde bayramlaşma günleridir" diyen Kapukaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayramlaşmaların ruhuna baktığımız zaman, peygamber efendimizin zamanında hemen hemen bütün toplumun bayram yerinde olduğunu görüyoruz. Yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar hatta namaz kılmaya müsait olmayan kadınları bile peygamber efendimiz bayram yerine davet etmiştir. Onlar namaz kılmasınlar ama bu bayrama iştirak etsinler, coşkuyu yaşasınlar demiştir.

Bayramlar, toplum olarak kenetlenmemiz gereken günlerdir. Bazen bayram günleri de yetmiyor. Şunu da unuttuk, buraya da gidemedik dediğimiz de oluyor üç-dört gün olmasına rağmen. Bunu böyle yapmayıp da eğer biz bayram günlerini tatil günleri haline getirirsek, burada bir vebal de vardır."

"BİR DE KURBAN BAYRAMI GÜNÜNDE TATİLE GİDİNCE..."

Kapukaya'nın bu sözleri üzerine program sunucu ''Gelecek nesiller adına sanki bizi endişeye sevk etmeye başladı bu iş. Çünkü ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Kurban Bayramı günlerinde daha çok mahallede kendi bağımızda, bahçemizde keserdik kurbanı. Şimdi artık o gelenek de yok. İnsanlar başka yerlerde kestiriyor. Çocuklar Kurban Bayramı’nın ne olduğunu bilmeden büyüyorlar. Bir de Kurban Bayramı gününde tatile gidince, bütünüyle unutuluyor bu iş" diye konuştu.

"KALKIP DA BİZ KAPIMIZI, BACAMIZI KİLİTLERSEK, TATİL YERLERİNDEN YER AYARLARSAK..."

Sunucunun bu sözlerinin ardından Mehmet Kapukaya, "Peygamber efendimizin hediyesidir bu bayramlar. Dolayısıyla biz peygamberimizi seviyorsak, onun hatırasını da yaşatmamız gerekiyor. Bayram günleri bize yetmiyor. Ama kalkıp da biz kapımızı, bacamızı kilitlersek, tatil yerlerinden yer ayarlarsak, ondan sonra da telefon açıp da bir babaanneye telefonla 'Bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum' diyorsak, o babaanne de bir şey söyleyemiyor, gözyaşlarını içine akıtıyorsa, burada bir vebal yok mu? O hane üzüntülü kalıyorsa veya ‘bazılarının çoluk çocuğu bayramlaştığı halde benim çocuğum tatile gitmiş, uzaktan benimle bayramlaşıyor’ diyorsa veya bazıları hiç bayramlaşmıyor. Böyle durumlar ortaya çıkarsa o zaman bu bir vebaldir" ifadelerini kullandı.