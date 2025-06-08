Diyanet TV'de tartışma yaratacak 'bayram tatili' yorumu: 'Kalkıp da tatil yerlerinden yer ayarlarsak burada bir vebal vardır'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı
Mehmet Kapukaya, Diyanet TV’de yayınlanan “Diyanet’e soralım” adlı programda
soruları yanıtladı.
Kapukaya, “Bayramda tatile gitmek ne kadar doğru?”
şeklindeki soruya yanıt verirken, bayramların tatil günü olmadığını söyledi.
"Bayramlar adı üzerinde bayramlaşma günleridir"
diyen Kapukaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bayramlaşmaların ruhuna baktığımız zaman, peygamber
efendimizin zamanında hemen hemen bütün toplumun bayram yerinde olduğunu
görüyoruz. Yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar hatta namaz kılmaya müsait olmayan
kadınları bile peygamber efendimiz bayram yerine davet etmiştir. Onlar namaz
kılmasınlar ama bu bayrama iştirak etsinler, coşkuyu yaşasınlar demiştir.
Bayramlar, toplum olarak kenetlenmemiz gereken günlerdir.
Bazen bayram günleri de yetmiyor. Şunu da unuttuk, buraya da gidemedik
dediğimiz de oluyor üç-dört gün olmasına rağmen. Bunu böyle yapmayıp da eğer
biz bayram günlerini tatil günleri haline getirirsek, burada bir vebal de
vardır."
"BİR DE KURBAN BAYRAMI GÜNÜNDE TATİLE GİDİNCE..."
Kapukaya'nın bu sözleri üzerine program sunucu ''Gelecek
nesiller adına sanki bizi endişeye sevk etmeye başladı bu iş. Çünkü ben kendi
çocukluğumdan hatırlıyorum. Kurban Bayramı günlerinde daha çok mahallede kendi
bağımızda, bahçemizde keserdik kurbanı. Şimdi artık o gelenek de yok. İnsanlar
başka yerlerde kestiriyor. Çocuklar Kurban Bayramı’nın ne olduğunu bilmeden
büyüyorlar. Bir de Kurban Bayramı gününde tatile gidince, bütünüyle unutuluyor
bu iş" diye konuştu.
"KALKIP DA BİZ KAPIMIZI, BACAMIZI KİLİTLERSEK, TATİL YERLERİNDEN YER AYARLARSAK..."
Sunucunun bu sözlerinin ardından Mehmet Kapukaya,
"Peygamber efendimizin hediyesidir bu bayramlar. Dolayısıyla biz
peygamberimizi seviyorsak, onun hatırasını da yaşatmamız gerekiyor. Bayram
günleri bize yetmiyor. Ama kalkıp da biz kapımızı, bacamızı kilitlersek, tatil
yerlerinden yer ayarlarsak, ondan sonra da telefon açıp da bir babaanneye
telefonla 'Bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum' diyorsak, o babaanne de
bir şey söyleyemiyor, gözyaşlarını içine akıtıyorsa, burada bir vebal yok mu? O
hane üzüntülü kalıyorsa veya ‘bazılarının çoluk çocuğu bayramlaştığı halde
benim çocuğum tatile gitmiş, uzaktan benimle bayramlaşıyor’ diyorsa veya
bazıları hiç bayramlaşmıyor. Böyle durumlar ortaya çıkarsa o zaman bu bir vebaldir"
ifadelerini kullandı.