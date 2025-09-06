Diyarbakır’da İYİ Parti ilçe yönetimi AKP’ye geçti

Diyarbakır'da İYİ Parti Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve yönetimi, partilerinden istifa ederek AKP’ye katıldı.
Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı ve 26. dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile AKP Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay, katılımcılara parti rozetini taktı.
AKP İlçe Başkanı Umay, transferi sosyal medya hesabından "Kendilerine partimize hoş geldiniz diyor hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum. AK Parti salon partisi değildir, saha partisidir, halkın partisidir. Partimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" diyerek duyurdu.