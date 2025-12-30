Diyarbakır’da Öcalan için yapılması planlanan mitingin hukuka aykırı olduğu vurgulandı: ‘Yasalar izin vermiyor’

Yücetürk, “Terör örgütünü ve eylemlerini meşrulaştıracak, terör örgütü liderini kahramanlaştıracak bir eylem yapılamaz. Şiddet ve faili meşrulaştıran söylem yasalarımıza göre suç. Böyle bir organizasyonu yapanlar da katılanlar da aynı kapsamda değerlendirilir” dedi.
4 MADDEYLE ÖZETLEDİ
DEM’in öncülüğünde ve Demokratik Toplum Platformu çatısı altında planlanan “Umut ve Özgürlük” mitinginin, 4 Ocak günü Diyarbakır’da düzenleneceği açıklandı. Yücetürk, mitinge neden izin verilemeyeceğini Türk yasalarına göre şöyle sıraladı:
- Anayasanın 34. maddesine göre toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının kullanılması için önceden izin alınmasına gerek yok. Ancak bu hak sınırsız ve mutlak değil.
- 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu toplantı ve yürüyüş hakkını, kamu düzeni, milli güvenlik, suç işlenmesinin önlenmesi gibi gerekçelerle sınırlandırıyor.
- Türk Ceza Kanunu madde 215’teki “suç ve suçluyu övme” maddesi kapsamında da bu eylem suç ve suçluyu övme olarak ele alınıyor.
- Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesine göre bu miting suç olarak tanımlıyor. Terör suçlarından mahkûm olmuş bir kişi hakkında özgürlük çağrısı içeren slogan ve pankart terörle mücadele kapsamında “örgüt propagandası” olarak değerlendiriliyor.
Anayasa ve ceza hukukunu hiçe sayarak böyle bir yola başvurulduğunu söyleyen Yücetürk, geçmişte Öcalan için cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, aile ve avukatla görüş hakkı için toplantılar yapıldığını anımsattı.
KATILANLAR İÇİN DE...
Ancak ikisinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Yücetürk, “İnfaz koşullarının iyileştirilmesi yönünde düşünce açıklanabilir ama doğrudan terör örgütü liderini ve terör örgütünü meşrulaştıracak toplantılar yapılamaz” dedi. Bunun mitinge katılanlar açısından da hukuki sorun yaratacağını belirten Yücetürk, şöyle konuştu: “Belki bugün terörsüz Türkiye süreci nedeniyle o kişilerin bu eylemleri ‘hukuka uygunmuş gibi’ değerlendiriliyor olabilir ama ceza kanunu ve terörle mücadele yasası halen yürürlükte. Şiddet ve faili meşrulaştıran söylem bizim yasalarımıza göre suç. Böyle bir organizasyonu yapanlar da katılanlar da aynı kapsamda değerlendirilir”.
‘İZİN VERMEMELİ’
Yücetürk, yetkinin idare makamlarında olduğunu, Diyarbakır Valiliği’nin bu mitingin yasalara göre yapılmasının olanaklı olmadığını dikkate alarak izin vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Yücetürk, “Miting başlarsa güvenlik güçleri bunun yasalara aykırı eylem olduğunu ifade ederek dağıtma yetkisine sahip. Bu yetkiyi kullanırsa kimse çıkıp ‘İfade hürriyeti, anayasanın teminatında olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında’ diye savunamaz. Yasa açık, uygulama net. Terör örgütünü ve eylemlerini meşrulaştıracak terör örgütü liderini kahramanlaştıracak bir eylem yapılamaz. Buna yasalarımız izin vermiyor” dedi.
AİHM’DEN ÖRNEKLER
Toplantı ve ifade özgürlüğünü çok geniş yorumlayan AİHM’nin dahi bu konuda Türk hukukuna benzer olduğuna dikkat çeken hukukçu Bülent Yücetürk, AİHM’nin İspanya’da ETA, İngiltere’de İHA, ve Fransa’da Batasuna kararlarını örnek gösterdi. Yücetürk, “AİHM, şiddetle bağlantılı örgütlerin ve liderlerinin yüceltilmesini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiyor. Çünkü bunu şiddetin faili ile özdeşleştiren bir söylem diye tanımlıyor ve demokratik toplum düzenini bozmaya yönelik bir eylem olduğunu ifade ediyor” dedi.