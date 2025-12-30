Diyarbakır’da Öcalan için yapılması planlanan mitingin hukuka aykırı olduğu vurgulandı: ‘Yasalar izin vermiyor’

Yücetürk, “Terör örgütünü ve eylemlerini meşrulaştıracak, terör örgütü liderini kahramanlaştıracak bir eylem yapılamaz. Şiddet ve faili meşrulaştıran söylem yasalarımıza göre suç. Böyle bir organizasyonu yapanlar da katılanlar da aynı kapsamda değerlendirilir” dedi.

4 MADDEYLE ÖZETLEDİ

DEM’in öncülüğünde ve Demokratik Toplum Platformu çatısı altında planlanan “Umut ve Özgürlük” mitinginin, 4 Ocak günü Diyarbakır’da düzenleneceği açıklandı. Yücetürk, mitinge neden izin verilemeyeceğini Türk yasalarına göre şöyle sıraladı:

Anayasanın 34. maddesine g öre toplant ı ve g österi yürüyü ş hakkının kullanılması i çin önceden izin al ınmasına gerek yok. Ancak bu hak sınırsız ve mutlak değil.

2911 sayılı Toplantı ve G österi Yürüyü şleri Kanunu toplantı ve y ürüyü ş hakkını, kamu d üzeni, milli güvenlik, suç i şlenmesinin önlenmesi gibi gerekçelerle s ınırlandırıyor.

T ürk Ceza Kanunu madde 215’teki “suç ve suçluyu övme” maddesi kapsam ında da bu eylem su ç ve suçluyu övme olarak ele al ınıyor.

Ter örle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesine göre bu miting suç olarak tan ımlıyor. Ter ör suçlar ından mahk ûm olmu ş bir kişi hakkında özgürlük ça ğrısı i çeren slogan ve pankart terörle mücadele kapsam ında “ örgüt propagandas ı” olarak değerlendiriliyor.

Anayasa ve ceza hukukunu hiçe sayarak böyle bir yola başvurulduğunu söyleyen Yücetürk, geçmişte Öcalan için cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, aile ve avukatla görüş hakkı için toplantılar yapıldığını anımsattı.

KATILANLAR İÇİN DE...

Ancak ikisinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Yücetürk, “İnfaz koşullarının iyileştirilmesi yönünde düşünce açıklanabilir ama doğrudan terör örgütü liderini ve terör örgütünü meşrulaştıracak toplantılar yapılamaz” dedi. Bunun mitinge katılanlar açısından da hukuki sorun yaratacağını belirten Yücetürk, şöyle konuştu: “Belki bugün terörsüz Türkiye süreci nedeniyle o kişilerin bu eylemleri ‘hukuka uygunmuş gibi’ değerlendiriliyor olabilir ama ceza kanunu ve terörle mücadele yasası halen yürürlükte. Şiddet ve faili meşrulaştıran söylem bizim yasalarımıza göre suç. Böyle bir organizasyonu yapanlar da katılanlar da aynı kapsamda değerlendirilir”.

‘İZİN VERMEMELİ’

Yücetürk, yetkinin idare makamlarında olduğunu, Diyarbakır Valiliği’nin bu mitingin yasalara göre yapılmasının olanaklı olmadığını dikkate alarak izin vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Yücetürk, “Miting başlarsa güvenlik güçleri bunun yasalara aykırı eylem olduğunu ifade ederek dağıtma yetkisine sahip. Bu yetkiyi kullanırsa kimse çıkıp ‘İfade hürriyeti, anayasanın teminatında olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında’ diye savunamaz. Yasa açık, uygulama net. Terör örgütünü ve eylemlerini meşrulaştıracak terör örgütü liderini kahramanlaştıracak bir eylem yapılamaz. Buna yasalarımız izin vermiyor” dedi.

AİHM’DEN ÖRNEKLER

Toplantı ve ifade özgürlüğünü çok geniş yorumlayan AİHM’nin dahi bu konuda Türk hukukuna benzer olduğuna dikkat çeken hukukçu Bülent Yücetürk, AİHM’nin İspanya’da ETA, İngiltere’de İHA, ve Fransa’da Batasuna kararlarını örnek gösterdi. Yücetürk, “AİHM, şiddetle bağlantılı örgütlerin ve liderlerinin yüceltilmesini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiyor. Çünkü bunu şiddetin faili ile özdeşleştiren bir söylem diye tanımlıyor ve demokratik toplum düzenini bozmaya yönelik bir eylem olduğunu ifade ediyor” dedi.