Diyarbakır Milli Eğitim bürokrasisinin 'yemek' oyunu: Denetim dışına çıkıp firmalara verdiler

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:21

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin taşımalı sistemle eğitim öğretim gören öğrencilere yemek sunulması hizmeti ile ilgili işlemlerinde; ihale mevzuatının dışına çıkıldığı ve böylece bazı firmalara yapılan ödemelerle kamu zararına neden olunduğu ileri sürüldü.

ANKA Haber Ajansı'ndan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Diyarbakır Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılı taşımalı ortaöğretim öğrencilerine, 1. dönem için, öğle yemeği verilmesi, dağıtılması ve sonrası hizmet alımı işi için; Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile protokol imzaladı. 18 Ağustos 2022 tarihinde Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak tarafından imzalanan ve belge numarasında “934” rakamlarının olduğu onay belgesi üzerinde yer alan bilgilere göre, Bismil’deki öğretmenevinin 91 gün boyunca vereceği yemek hizmeti için yaklaşık maaliyet 3 milyon 642 bin 649 lira 92 kuruş olarak belirlendi. Bu iş için “kullanılabilir ödenek tutarının” ise 3 milyon 934 bin 61 lira 91 kuruş olarak belirlendiği görüldü.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, çok sayıda ihale veya doğrudan alım duyurusu yer almasına karşın, taşımalı sistem öğrencileri için yemek ihalesi ile ilgili bir duyurunun yayınlanmadığı görüldü. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinde de bu hizmet alımı ile ilgili bir bilgi veya duyuru yer almadı.

SADECE BİSMİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİL

Edinilen bilgiye göre sadece Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değil; Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere yemek hizmeti için Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ile protokol imzaladı.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de benzer bir yemek hizmet alımı protokolü imzaladı. Ancak müdürlük, diğer ilçeler gibi Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ile değil Bağcılar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile anlaşmaya vardı. 8 Eylül 2022 tarihinde imzalanan protokole göre, 2 bin 734 taşımalı sistem öğrencisine, 12 Eylül 2022 tarihi ile 20 Ocak 2023 tarihi arasında öğle yemeği ve kumanya hazırlanması, dağıtımı ve sonrası temizlik işleri yapılmasına karar verildi. 34 bin 580 yemek ve 214 bin 214 adet kumanya dağıtılması ve sonrası hizmetler için sözleşmenin bedelinin 3 milyon 657 bin 271 lira 80 kuruş olduğu görüldü.

PROTOKOLDEKİ KRİTİK MADDE: VEYA DİĞER ÜRETİM TESİSLERİNDE

Protokolün “işin yapılma yeri” başlıklı sekizinci maddesinde; “Yemek ve kumanya üretimi: Bağlar Bağcılar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde veya ihtiyaç duyulduğunda ‘Gıda Üretim ve İzin Belgesi” bulunan diğer üretim tesislerinde yapılacak ve hazırlanan yemek ve kumanyalar taşıma merkezi okullara dağıtılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de Bağcılar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile protokol imzaladığı öğrenildi.

BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PAZARLIK USULÜ İLE İHALEYE ÇIKTI

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladığı 8 Eylül 2022 tarihinden önce 5 Eylül 2022 tarihinde “pazarlık usulü” ihaleye çıktığı, ihale sözleşmesinin 3 milyon 994 bin 800 TL bedelle 12 Eylül 2022 tarihinde imzalandığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silvan İlçe Milli Eğitim taşımalı öğrencilere yemek hizmeti için Silvan Öğretmenevi ile, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise Yenişehir Öğretmenevi ile anlaşma yaptı.

'ÖĞRETMENEVİNİN KAPASİTESİ YETERLİ DEĞİL' İDDİASI

Öte yandan tüm bu gelişmeler yaşanırken Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi’nin, üç ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda taşımalı sistem üzerinden eğitim öğretim gören öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitesinin olmadığı da iddia edildi. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin protokol imzaladığı kurumların bu kapasiteyi karşılayamayacağı ileri sürüldü.

İKİ ŞİRKETİN ADI ÖNE ÇIKIYOR

Kurumların kapasitelerinin bu sayıda öğrenciye yemek çıkarmakta yetersiz olduğu belirtilirken, kurumlar, başka firmalarla sözleşme imzaladı. Yüklenici kurumların, yemek işini devretmeleri sürecinde, iki firmanın isminin öne çıktığı ileri sürüldü.

ŞİRKETLERDEN BİRİ ÖĞRETMENEVİNİ DE İŞLETİYOR

Bu firmalardan birinin, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin protokol imzaladığı Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi’ni işleten firma olduğu aktarıldı.

Sekiz ilçe milli eğitim müdürlüğünün bu şekilde toplamda yaklaşık 170 milyon TL değerinde protokol imzaladığı iddia edildi. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin yemek işini, taşeron firmalara; ihale yapılmadan kullanılan bu yöntemle verdikleri ileri sürüldü. Kentte denetim dışı bu yöntemle şirketlere verilen yemek işi üzerinden kamu zararı oluştuğu da tartışılıyor.

“DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KOKACAK TUZ BİLE KALMADI”

Güneydoğu Güncel Gazetesi’nin internet sitesinde, 13 Ekim 2022 tarihinde “Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Kokacak Tuz Bile Kalmadı” başlığı ile yayınlanan yazıda; şu ifadeler kullanıldı:

“Bize ulaşan iddiaları araştırınca Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Kayapınar ilçesine iki hafta önce gönderdiği il Müdür yardımcısı ve şube müdürü ile kurumda bulunmayan taziyeye gittiği iddia edilen bir Şube Müdürünün odasını çilingirle açtırıp odadaki bazı evrak ve dosyalara el koyarak Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne taşıdığı söylenmektedir. Diyarbakır Milli Eğitim'de, bürokratların iddia edildiği şekilde yolsuzluk, usulsüzlük, kanun tanımazlık, devletin makam ve bürokratik gücünü kendi çıkarlarına alet etme keyfiliğine dur diyecek bir siyasi irade, dur diyecek bürokratik bir güç yok mu? Yaşandığı iddia edilen bu kavgada, rant ve yolsuzluğa göz yummayan, il/ilçe müdürlerinin ihtiyaçlar adı altında parasal destek talebi veya gönderilen adrese teslim esnafla çalışmayan idarecilerin, okullarına zamanlı zamansız baskın şeklinde gitmeler, bu idareciler hakkında en küçük şeyler ileri sürülerek tutulan tutanaklar, soruşturmalara varan bir süreç, müdür toplantılarında küfür ve tehditlere varan söylemler…”

MİTİNG İÇİN OKULLARDAN KATILIM SAĞLAMA İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin adı son olarak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da yaptığı mitinge okullardan katılım sağlamak için ilçe milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantı ile gündeme gelmişti. Toplantıda, okul okul planlama yapıldığı, bir ilçe milli eğitim müdürünün mitinge katılması için her okuldan bir müdür, iki müdür yardımcısı, bir hizmetli, iki öğretmen belirlediğini, bu şekilde mitinge 500 ile 1000 kişi arasında katılım sağlanacağını belirttiği aktarılmıştı. Küçükali’nin ise “Önemli bir miting, gerekli desteği sağlamamız lazım. İnşallah el birliği ile amaçladığımız hedeflediğimiz kalabalığı oraya toplayacağız. Emin olun ki Türkiye’nin en önemli mitingi bu olacak. Bir meşale yanacak buradan, arzu edilen kalabalık toplanırsa…” dediği ifade edilmişti. Söz konusu toplantının ses kaydının ortaya çıktığını ifade eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, resmi twitter hesabından “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da yapacağı mitinge, öğretmenlerin katılımı için baskı yapıldığını açıklamıştım. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin miting için okul yönetimlerine talimat veren ses kaydı çıktı” paylaşımında bulunmuştu.

ANKA muhabirinin iddialara ilişkin aradığı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin özel kalemi, resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. İddialarda adı geçen firmalardan da aramalara yanıt veren olmadı.