Diyarbakır'da DEM Partili Bucak ve Hatun mazbatayı aldı: Kayyumun yaptıklarını ifşa edeceğiz

Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:17

Güncelleme: 08.04.2024 - 15:24

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Belediye önünde halka seslenen Küçük, “Buradan bir söz daha veriyoruz, önümüzdeki 5 yıl bir daha iradenizi gasp edemeyecekler. Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Küçük, beraberindeki DEM Parti’den seçilen ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partiliyle birlikte Dağkapı Meydanı’na toplanıp, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamada yapan Küçük, bu sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali Ali İhsan Su’nun belediyede yaptığı Meclis toplantısına tepki gösterdi.

Mazbatanın bugün alınacağı bilinmesine rağmen yapılan meclis toplantısıyla ilgili hukuki süreç başlatacakların söyleyen Küçük, kayyımların yaptığı tüm usulsüzlükleri ifşa edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

''2016 yılında kayyım atandığında Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, hukuksuz bir şekilde cezaevine konuldu. Bugün her ikisi de maalesef aramızda değiller. 2019’da kayyımlar atandığında Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen mazbatalarını aldılar ama ikisi de şu an cezaevinde konuldu. İradelerine darbe yapılan tüm eşbaşkanlarımıza selam gönderiyoruz. Bu mücadele bitmeyecek. Değerli Diyarbakır halkı, sizler de biliyorsunuz, bu sabah saat 11.00’de İl Seçim Kurulu’nda mazbatamızı alacağımızın bilgisine rağmen, burada bu kayyımcı anlayış, darbeci anlayış, halk iradesini görmek istemeyen darbeci anlayış, halen bir meclis toplantısı yaptı. Elbette devlet yapısında ve yargı önünde bunun hesabı soracağız. Buradan Diyarbakır halkına söz veriyoruz yaptıkları hiçbir şey yanlarına kalmayacak. Söz veriyoruz onların yaptıklarını ifşa edeceğiz ve yargının önüne taşıyacağız.

''BURASI HALKIN, TOPLUMUN BELEDİYESİ OLACAK''

Kendimizi de kentimizi de demokratik çoğulcu, katılımcı, tüm Diyarbakır halkıyla, tüm gençlerle, kadınlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yöneteceğiz dedik. İşte buradayız ve hep birlikte yönetmek irademiz tamdır. Bu yolda bize destek olan DEM Parti’yi Diyarbakır’da birinci parti seçen bütün halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buradan bir söz daha veriyoruz, önümüzdeki 5 yıl bir daha iradenizi gasp edemeyecekler. Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak. Belediyenin kapısı her zaman sizlere açık olacak.''

MECLİS TOPLANTI SALONUNU SÜPERGEYLE TEMİZLEDİLER

Küçük, açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantı Salonu’na geçti. Kısa bir süre önce kayyım yönetimin yaptığı toplantı salonu ve masalar temizlendi. Partililerden biri süpürgeyle yerleri temizlerken, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun'un ise masayı temizlemesi dikkati çekti.