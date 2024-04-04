DEM Partili adayın memnu haklarının incelenmesi için başvurmuştu: CHP o ismi ihraç etti

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:49

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itirazla geri alınmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu söz konusu kararı kaldırdı. Abdullah Zeydan’ın mazbatası iade edildi.

Bununla beraber, benzer bir başvurunun CHP’nin Saray ilçesinde yaptığı ortaya çıkmıştı.

Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan tarafından yapılan başvuruda seçimi kazanan DEM Parti adayı Davut Acar’ın memnu haklarında bir sorun olup olmadığının incelenmesi istenmişti. Başvuru üzerine yapılan incelemede Acar’ın memnu haklarıyla ilgili bir sorun çıkmamıştı.

Gazeteci Seyhan Avşar’ın aktardığı habere göre, CHP Van Saray‘da seçimi kazanan DEM Partili adayının memnu haklarının incelenmesi için başvuru yapan CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan’ı ihraç etti.