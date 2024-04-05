DEM Parti'nin kazandığı Halfeti'de seçim yenileme kararı

DEM Parti'nin 906 oy farkı ile kazandığı Halfeti'de AKP’nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesine kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:30
DEM Parti'nin kazandığı Halfeti'de seçim yenileme kararı
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Şanlıurfa'da Hilvan Belediyesi'nden sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı bir ilçe belediyesinde daha seçim iptal edildi.

DEM Parti'nin 906 oy farkı ile birinci parti olduğu Halfeti'de AKP'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verildi.

AKP'nin "geçersiz oy"ları gerekçe göstererek yaptığı itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Şanlıurfa'nın DEM Parti'nin sandıktan birinci çıktığı Hilvan ilçesinde de AKP'nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmişti.



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