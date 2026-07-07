DNA'sını bile bırakmayacak! Trump, Ankara'ya 'özel tuvalet sistemi' ile geldi, atıkları ABD'ye götürülecek

ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne yaklaşık 1400 kişilik bir heyetle katılıyor.

T24'ten Gazeteci Tolga Şardan'ın haberine göre heyette siyasetçiler, diplomatlar, askeri yetkililer ve CIA personeli de yer alacak.

Böylece ABD heyeti, zirveye katılacak ülkeler arasında en kalabalık delegasyon olacak.

OTELİN TAMAMI HEYETE AYRILACAK

Habere göre Trump ve beraberindeki heyet, Ankara'daki yeni ABD Büyükelçiliği yerleşkesinin yakınındaki otellerde konaklayacak. Trump'ın kalacağı otelin ise ziyaret süresince tamamen ABD heyetine ayrılacağı, başka misafir kabul edilmeyeceği belirtildi.

Güvenlik hazırlıklarının günler öncesinden başladığı aktarılan haberde, ABD Gizli Servisi'nin otelin elektrik, su, havalandırma ve yangın güvenliği sistemlerini ayrıntılı şekilde incelediği ifade edildi.

BİYOLOJİK ATIKLARI GERİ GÖTÜRÜLECEK

Haberde ayrıca, önceki ABD başkanlık ziyaretlerinde de uygulandığı belirtilen güvenlik protokollerine dikkat çekildi. Buna göre Trump'ın kişisel tuvalet sistemi ABD'den getirildi ve başkanın biyolojik atıkları yerel kanalizasyon sistemine bırakılmayarak ABD'ye geri götürülecek. Bu uygulamanın, biyolojik materyalin istihbarat amacıyla kullanılmasını önlemeyi amaçlayan standart bir güvenlik prosedürü olduğu belirtildi.

Türkiye Today'e göre Trump'ın resmi başkanlık limuzini de ABD'den getirildi. Gizli Servis'in Ankara'da yakın koruma amacıyla drone kullanmayı planladığı, ancak bunun için Türk makamlarından izin sürecinin devam ettiği kaydedildi.

44 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın zirve kapsamında Ankara'da 44 bin polis görevlendireceği bilgisi de yer aldı. Bunların 24 bininin Ankara Emniyeti personeli, 20 bininin ise diğer illerden geçici olarak görevlendirilecek polislerden oluşacağı aktarıldı. Jandarma ekiplerinin de kentin giriş ve çıkışlarında görev alacağı belirtildi.

Zirve süresince Saray, ATO Congresium ve Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesi başlıca toplantı merkezleri olacak. Heyetlerin geçişleri nedeniyle Ankara'nın özellikle batı ve güney kesimlerinde zaman zaman yolların trafiğe kapatılmasının beklendiği ifade edildi.