Doğalgazda veriler, 'depolar dolu' diyen Bakan Fatih Dönmez'i yalanlıyor...

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 03:14

Akın, EPİAŞ ve BOTAŞ’ın günlük olarak; Silivri ve Tuz Gölü yeraltı depolarındaki toplam stok miktarının aylardır gizlendiğine dikkat çekti. BOTAŞ’ın 2022-2023 dönemi için ilan ettiği Silivri Yeraltı Deposu’nun toplam depolama kapasitesinin 3.19 milyar metreküp; Tuz Gölü Yeraltı Deposu’nun toplam kapasitesinin ise 1 milyar metreküp olduğunu ifade etti.

Akın, günlük olarak EPİAŞ ve BOTAŞ’ın açıkladığı veriler hesaplandığında 25 Temmuz 2022 itibarıyla yeraltı depolarında toplam 2.9 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bunun da tam doluluğun yüzde 69’una denk geldiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıkladığı doluluk oranı ile EPİAŞ ve BOTAŞ’ın verileri çelişiyor. Tuz Gölü tam doluysa EPİAŞ üzerinden neden aylardır bu depoyla ilgili veri açıklanmıyor? Dönmez depoları dolu göstermek için, depoda bulunan ancak kullanılamayan yastık gazını da depolanan gaz miktarına ekliyor. Dolayısıyla ya EPİAŞ ve BOTAŞ’ın verileri yanlış ya da iktidar kamuoyunu yanıltıyor.”

GAZ SIKINTISI UYARISI

İktidarın 8.5 milyar metreküplük doğalgaz alım kontratı yaptığına dikkat çeken Akın, “Yaklaşık 7-8 milyar metreküp doğalgaz açığımız var. Yeni kontratlar yapılması gerekirken iktidar maliyeti yüksek olan LNG’ye yöneldi. Spot piyasadan alınacak LNG’de geç kalınırsa, Avrupa’da bir kriz yaşanması durumunda alınacak gaz bulunamayabilir” uyarısını da yaptı.