Doğalgazda veriler, 'depolar dolu' diyen Bakan Fatih Dönmez'i yalanlıyor...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının “doğalgaz yeraltı depoları tam dolu” açıklamalarıyla BOTAŞ ve EPİAŞ’ın Tuz Gölü ve Silivri yeraltı depolarına ilişkin verilerinin çeliştiğine dikkat çekti.
Akın, EPİAŞ ve BOTAŞ’ın günlük olarak; Silivri ve Tuz Gölü yeraltı depolarındaki toplam stok miktarının aylardır gizlendiğine dikkat çekti. BOTAŞ’ın 2022-2023 dönemi için ilan ettiği Silivri Yeraltı Deposu’nun toplam depolama kapasitesinin 3.19 milyar metreküp; Tuz Gölü Yeraltı Deposu’nun toplam kapasitesinin ise 1 milyar metreküp olduğunu ifade etti.
Akın, günlük olarak EPİAŞ ve BOTAŞ’ın açıkladığı veriler hesaplandığında 25 Temmuz 2022 itibarıyla yeraltı depolarında toplam 2.9 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bunun da tam doluluğun yüzde 69’una denk geldiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıkladığı doluluk oranı ile EPİAŞ ve BOTAŞ’ın verileri çelişiyor. Tuz Gölü tam doluysa EPİAŞ üzerinden neden aylardır bu depoyla ilgili veri açıklanmıyor? Dönmez depoları dolu göstermek için, depoda bulunan ancak kullanılamayan yastık gazını da depolanan gaz miktarına ekliyor. Dolayısıyla ya EPİAŞ ve BOTAŞ’ın verileri yanlış ya da iktidar kamuoyunu yanıltıyor.”
GAZ SIKINTISI UYARISI
İktidarın 8.5 milyar metreküplük doğalgaz alım kontratı yaptığına dikkat çeken Akın, “Yaklaşık 7-8 milyar metreküp doğalgaz açığımız var. Yeni kontratlar yapılması gerekirken iktidar maliyeti yüksek olan LNG’ye yöneldi. Spot piyasadan alınacak LNG’de geç kalınırsa, Avrupa’da bir kriz yaşanması durumunda alınacak gaz bulunamayabilir” uyarısını da yaptı.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun