Doğru Parti ve Adalet Partisi, yeni bir ittifak kurmak için çalışma başlattıklarını açıkladı

24 Kasım 2022 Perşembe, 18:06

Rifat Serdaroğlu ve Vecdet Öz, bugün Doğru Parti Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın toplantısında, yeni bir ittifak kurmak için başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vecdet Öz, şunları söyledi:

“ŞU ANDA 4 PARTİ TEMAS HALİNDEYİZ, BİR İTTİFAK OLUŞTURMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Bir istişare, dirsek teması içindeyiz birkaç parti. Türkiye’de siyasetin önü tıkalı. Bugün kurulmuş olan ittifaklar buna cevaz verememektedir. Hepimiz demokrat misyondan geliyoruz. Bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için hepimiz bir araya gelelim. Bu ittifak yasası tabii bizler için çok hayırlı oldu, bütün merkez sağı bir araya toparlıyoruz. Çeşitli partilerle de görüşme trafiği arasındayız. Bunlardan bir tanesi Zafer Partisi, biri Memleket Partisi. Şu anda 4 parti temas halindeyiz, bir ittifak oluşturma gayreti içerisindeyiz. Millet İttifakı, dar bir alana sıkışmış, kendi aralarında toplantı yapan, Türkiye’yi kucaklamayan, genişleme ihtimali de olmayan bir ittifak haline geldi. Dolayısıyla çok kırgın, küskün toplumun bir bölümü siyaseten açıkta kalmaktadır, kuracağımız bu ittifak buna cevaz verir hale gelecektir.

“BİZ NE YAPACAĞIMIZDAN ÇOK NE YAPMAYACAĞIMIZI BİLİYORUZ”

Bugün Türkiye’nin durumu içler acısı. Ekonomiden tutun da diplomasiye, uluslararası ilişkilere kadar çok geniş bir spektrum içerisinde derin bir krizin içerisindeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bunu toplama gibi bir kabiliyeti yoktur. Oyları da süratle aşağı inmektedir, çarşıya pazara inememektedir. Son çırpınışlarıdır. Bizler, geniş kadroya sahip birer partiyiz. Eski, köklü bir misyondan geliyoruz. Bizim programlarımız geçmiş zamandan hazır. Geçmişte yaptıklarımız da geleceğin teminatıdır. Biz ne yapacağımızdan çok ne yapmayacağımızı biliyoruz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ülkeyi getirdiği nokta, ne yapmaması gerektiğini bilmemesinden kaynaklanıyor.

“İKTİDARA TALİBİZ, PARLAMENTER SİSTEMİ GERİ GETİRECEĞİZ”

Türkiye’de bir uluslararası yıkım projesi uygulanmakta. Kuran’dan koparılmış bir din, tarihinden koparılmış bir millet, ekonomisi çökertilmiş bir ülke, askerisi tarumar edilmiş bir devlet, demografik yapısı tahrip edilmiş bir vatan oluşturmaya çalışıyorlardı; bunu başardılar. 2023 seçiminde Cumhur İttifakı iktidardan gönderilmezse bu, daha da derinleşerek devam edecektir. Bizler, Allah nasip ederse iktidara talibiz, parlamenter sistemi geri getireceğiz. Bu bölünmüşlüğü, dargınlığı ortadan kaldıracağız. Bin yıllık kardeşliği yeniden tesis edeceğiz.

Serdaroğlu da yeni ittifaka dair şöyle konuştu:

“OY POTANSİYELİ İLK BAŞTA YÜZDE 20’LER CİVARINDA OLACAKTIR”

Bizim programımızda, üç dalda ciddi iyileştirmeler yapılacak. Doğru Parti olarak bir yol haritamız var, hep beraber onu geliştirip Türk milletinin emrine sunacağız. Öğretmenlerimiz, yargı ve sağlık mensuplarımız milletvekili maaşına yakın maaş alır hale getirilecek. Bunlar, bir toplumu inşa eden temel güçtür. Zor günler geçiriyoruz, bizler Kuvacılarız bir nevi. Ciddi bir mücadele veriyoruz. Anayasa’mızın ilk 6 maddesine gönülden bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerini Türk devletinde yeniden etkin kılacak güzel bir ittifak kuracağız inşallah. Zafer ve Memleket partilerinin haricinde değişik partilerle de temaslar var, bunlardan bir tanesi de Milli Yol Partisi’dir. Hep beraber enine de dikine de bir genişleyeceğiz. Türk milletinin önüne milli bir ittifak, birbiri ile uyum içinde olan, kavgalı olmayan güzel bir ittifak koyacağız. Tahmin ediyorum ki bunun oy potansiyeli ilk başta yüzde 20’ler civarında olacaktır. Bu işi iyi bilen insanlarız hepimiz.

“MİLLİ BİR İTTİFAK AMA İSMİ ‘CUMHURİYET İTTİFAKI’ GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR”