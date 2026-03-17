Doğu Perinçek'ten 'Hürmüz Boğazı' yorumu: '1915 yılının Çanakkale Boğazı’dır’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek; emperyalist Amerika ve İsrail’i İran’a saldırıları sonucunda başlayan savaş hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Perinçek; ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için destek çağrılarına ilişkin; “Hürmüz Boğazı, 1915 yılının Çanakkale Boğazı... Çanakkale direnişi Türkiye’nin bir devrim çağını açtı. Şimdi Hürmüz Boğazı da bir devrimler çağının kapısını açıyor. İran çok akıllı bir strateji uyguladı. Sistemi bir enerji çıkmazına soktu” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ankara basınıyla dün iftar yemeğinde bir araya geldi. Vatan Partisi lideri Perinçek; basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI PERİNÇEK'İ ARAMIŞ"

Perinçek, gazetemiz Cumhuriyet’in İran’dan Türkiye’ye yöneldiği iddia edilen füzelerle ilgili sorusunu yanıtladı. Perinçek; İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’ndan bizzat kendisinin arandığını ve “Bizim İran olarak Türkiye’yi düşman kabul etmemiz söz konusu değil. İran’dan Türkiye’ye hem Devrim Muhafızları açısından hem de İran ordusu açısından size bunu bildiriyoruz. İran’dan Türkiye’ye hiçbir füze atılmamıştır, hiçbir düşmanlık söz konusu olmayacaktır. Bunu Türkiye kamuoyuna lütfen duyurmanızı istiyoruz. Biz bunu Türk devletine ve hükümetine de duyurduk ama sizin de duyurmanızı istiyoruz” açıklamasının yapıldığını belirtti.

"YÜZDE 100 BÖYLE OLDUĞU KANISINDAYIM"

“Yani İran niye Türkiye'ye saldırsın, füze atsın?” diye soran Perinçek; “Kudüs kuvvetleri bugün Amerika ve İsrail ile savaşırken bir de başına Türkiye diye bir bela açmayı düşünecek kadar herhalde akıldan yoksun olamaz. Bu mantıklı değil. Yani İran'ın bazı füzelerini Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail kopya etmiş ve bu kopyalarla Türkiye'ye ve Körfez ülkelerine karşı bazı eylemlere sahte bayrak diyorlar ya İran bayrağı altında Amerika ve İsrail diyelim füzeleri tipi eylemlere girişmiş. Ben bunun yüzde 100 böyle olduğu kanısındayım” dedi.

"TÜRKİYE VE İRAN NİYE BİRBİRİYLE DÖVÜŞSÜN?"

İran’ın Amerika ve İsrail, Türkiye’nin de Amerika, İsrail ve Yunanistan tehdidi altında olduğunu söyleyen Perinçek; “Niye Türkiye ve İran birbirleriyle dövüşsün? Bunlar cephe arkadaşları, bunlar silah arkadaşları. Binlerce yıllık ortak tarihimiz var. İran halkının neredeyse yarısının Türk olması... İran’ı neredeyse bin yıldır Selçukluların, ondan sonra en son Safevilerin yönetmesi ki hepsi Türk hanedanları” ifadelerini kullandı.

"REJİMİ DEĞİŞTİRECEKLERDİ, NE OLDU?"

Sabah gazetesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için destek çağrıları ve savaşın gidişatıyla ilgili sorusuna ise Perinçek şu yanıtı verdi:

“Hürmüz Boğazı, 1915 yılının Çanakkale Boğazı... Çanakkale direnişi Türkiye’nin bir devrim çağını açtı. Şimdi Hürmüz Boğazı da bir devrimler çağının kapısını açıyor. İran çok akıllı bir strateji uyguladı. Sistemi bir enerji çıkmazına soktu. Trump’ın ve Avrupa’nın bütün çırpınışı ne? ‘Ya biz enerji sorunu nereden halledeceğiz? Fabrikalarımız çalışmayacak. Dünyada enerji fiyatları yükseliyor. Bunun karşısında nasıl duracağız?’ O bakımdan Hürmüz Boğazı bugün dünyada devrimci çözümlerin bir anlamda yolunu açan bir direncin kalesi haline geldi. İran’ın rejimini değiştireceklerdi, ne oldu? Trump’ın, Netanyahu’nun koltuğu sallanıyor. İkinci hedefleri neydi? Petrolüne ve doğalgazına çökeceğiz. Orada da tersi oldu. Şimdi onlar enerjisiz, petrolsüz kalma noktasına geldiler. Burada sizin sorunuzun cevabını Amerika verecek.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ

Nefes Gazetesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmadan dış tehditlere karşı iç cephede birliğin tesis edilip edilemeyeceğiyle ilgili sorusu üzerine Perinçek; “Bugün iki tane CHP var: Birisi Özgür Özel ve İmamoğlu CHP’si, diğeri daha milli bir tavır içinde olan Kılıçdaroğlu CHP’si. Ama şu anda CHP'nin başında olanlar İmamoğlu ile Özgür Özel. Onlar maalesef ellerini Atlantik'e döndürmüşler. Onlar ona yalvarıyorlar. Açıkça bütün kamuoyunun gözü önünde. Diyorlar ki bana sahip çık” ifadelerini kullandı.