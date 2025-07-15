Doğu Perinçek'ten 'Terörsüz Türkiye'ye tam destek: 'Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz?'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında yürüttüğü sürece desteğini ilginç sözlerle tekrar etti.

İktidara yakın GDH isimli medya grubunun Youtube kanalında konuk edilen Perinçek, "Abdullah Öcalan'ı Meclis'te görür müyüz?" sorusu üzerine "O vatandaşın kararına bağlı. Bu süreçte en olumlu rolü kim oynuyor? Abdullah Öcalan oynuyor. Burada Abdullah'ı, Mehmet'i Fatma'yı, Ayşe'yi, Bese Hozat'ı ayırmak doğru değil" dedi.

Perinçek, "Siz onları Meclis'e aldınız. DEM Partililerin Abdullah Öcalan'dan farkı ne? Burada bir tutarsızlık yok mu? DEM'li milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİ YIKMA FAALİYETİ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki parti grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla açığa çıkan yeni sürece çok sert bir dille karşı çıkmıştı.

Perinçek, aynı gün partisinin kurmaylarıyla birlikte yaptığı ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılan basın toplantısında "Devlet Bahçeli'nin konuşması bir pervasızlık, cüretkârlık ve sınır tanımazlıktır. Hangi devlet adına bu konuşma yapılmaktadır? Amerika ve İsrail planlarına ve kararlarına göre mi yapılmaktadır. Bu konuşma PKK'ya cüret kazandırıyor, PKK'yı yasallaştırıyor, PKK'nın önüne tarihi fırsatlar arz ediyor. Bu konuşmanın başka hiçbir anlamı yoktur" demişti.

Perinçek, Bahçeli'nin çağrısına karşı tavrını ilerleyen günlerde partisine yakın Ulusal Kanal'da da şu sözlerle dile getirmişti:

"Bahçeli’nin kendi ajandası olduğu görünüyor. Bahçeli’nin girişimi bir hükümet krizi doğurdu. Kendi partisini bitiriyor, AK Parti’yi de bitiriyor. Paçasından aşağı çekiyor. Bu AK Parti’ye muazzam bir dirsek atma olayıdır. Ecevit’e nasıl yaptıysa öyle. Bu yaptığı açıkça hükümeti yıkma faaliyetidir."