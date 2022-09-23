"Dolandırıcı mısınız?" sorusu Cem Uzan'ı sinirlendirdi
Uzun senelerdir Fransa'da bulunan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, "Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız'' sorusuna sinirlendi. Uzan, "Ben dolandırıcı falan değilim. Türkiye'nin en büyük holdingini kuran adamım. 40 bin kişiye iş verdim ben! Türkiye'de yüzlerce binlerce televizyon kanalı varsa onun müsebbibi benim kardeşim" yanıtını verdi.
Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.
Programı izlemeye gelen bir seyirci Uzan'a "Teknoloji ile alakalı bir soru soracağım. Pamukova'daki çiftliğiniz ile ilgili. Her odada gizli bir kameranın olduğu klozetlerde özel teknoloji ile üretilmiş bir cihaz kullanmışsınız. İdrar ve dışkı analizi yaparak misafirlerinizin uyuşturucu kullandığını tespit edip şantaj yapıyormuşsunuz'' sorularını sordu.
Uzan, Pamukova'daki çiftliği ile alakalı bu sorular sorulurken kahkaha attı. Ardından aynı kişi ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' sorusunu yöneltti. Uzan bu sefer, bu soruya çok sinirlendi.
"ÖZEL TELEVİZYONLARI, ÖZEL RADYOLARI, CEP TELEFONLARINI BEN VE AİLEM GETİRDİ KARDEŞİM"
Uzan, "Ben dolandırıcı falan değilim. Türkiye'nin en büyük holdingini kuran adamım. 40 bin kişiye iş verdim ben! Türkiye'de yüzlerce binlerce televizyon kanalı varsa onun müsebbibi benim kardeşim. Eğer Türkiye'ye özgürlüğü medya vasıtasıyla getirdiysem RTÜK öncesinde, Star TV öncesinde müzikler TRT denetiminden geçerek çalıyordu. Bilir misin sen o günleri? Bilmezsin. Çocuktun herhalde. Radyoları bilir misin? Bilmezsin. Çocuktun herhalde. Onların hepsini Türkiye'ye ben getirdim. Özel televizyonları, özel radyoları, cep telefonlarını ben ve ailem getirdi kardeşim" dedi.
Uzan şöyle devam etti:
- 40 bin kişiye iş verdik. Türkiye'nin en büyük holdingiydik. İki numarayı ve üç numarayı topladığın zaman bizim holdingin yarısı etmiyordu. Onun için bana dolandırıcı dediğin zaman sadece bana hakaret etmiyorsun.
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