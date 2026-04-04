Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dolmabahçe'de 'barış' zirvesi: Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

4.04.2026 17:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

İstanbul’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi.

Image

Zelenskiy resmi törenle karşılanırken, karşılamada Erdoğan’ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Image

GÜNDEMDE İSTANBUL SÜRECİ VAR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna kaynakları ise Rusya ile müzakerelerin yeni turu için bu görüşme sonrası tarih belirlenebileceğini aktardı.

Image

ERDOĞAN DÜN DE PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini kaydetmişti.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Dolmabahçe #Vladimir Zelenskiy