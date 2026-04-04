Dolmabahçe'de 'barış' zirvesi: Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

İstanbul’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi.

Zelenskiy resmi törenle karşılanırken, karşılamada Erdoğan’ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

GÜNDEMDE İSTANBUL SÜRECİ VAR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna kaynakları ise Rusya ile müzakerelerin yeni turu için bu görüşme sonrası tarih belirlenebileceğini aktardı.

ERDOĞAN DÜN DE PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini kaydetmişti.