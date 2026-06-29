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Dolmabahçe'de Erdoğan konuştu, Boğaz'da NATO protesto edildi

Dolmabahçe'de Erdoğan konuştu, Boğaz'da NATO protesto edildi

29.06.2026 15:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dolmabahçe'de Erdoğan konuştu, Boğaz'da NATO protesto edildi

İstanbul'da Şehir Hatları vapurunda "NATO mezara, tam bağımsız Türkiye" pankartı açan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

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Gelecek ay Ankara'da yapılması planlanan NATO zirvesine karşı protestolar, İstanbul Boğazı'nda seyreden Şehir Hatları vapurlarına da taşındı.  

Dolmabahçe Sarayı'nda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı NATO Parlamenter Zirvesi sırasında, bir vapurda Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından "NATO Mezara, Tam Bağımsız Türkiye" yazılı pankart açıldı.

Bunun üzerine TGB üyesi 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

"NATO'NUN CENAZESİNİ BU TOPRAKLAR KABUL ETMEZ"

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin de yaptığı paylaşımda, "NATO dünyanın en büyük terör örgütüdür. Birbirini yiyen, sonuna ilerleyen NATO'nun cenazesini bu topraklar kabul etmez. İstanbul Dolmabahçe'de toplanan NATO Parlamenter Zirvesi'ni karşıladık: NATO mezara, tam bağımsız Türkiye" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #TGB #Türkiye Gençlik Birliği

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