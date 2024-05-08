Dolu Kadehi Ters Tut konseri iki kez engellendi: Baskı sonucu iptal edildi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:11

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:23

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılması planlanan Dolu Kadehi Ters Tut grubunun konseri Gaziantep Aile Platformu’nun baskıları sonucu engellendi. Üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konser, Gaziantep Aile Platformu’nun grubun 'LGBT'leri destekleyen açıklamaları'nı gerekçe göstererek yaptığı baskıları sonucu iptal edildi. İptale ilişkin üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

KONSER İKİNCİ KEZ İPTAL EDİLDİ

CHP’li Şehitkâmil Belediyesi konserin iptali sonrası gruba Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi tahsis etti. Bu kez de Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan konser, uygulanan baskılar nedeniyle iptal edildi.

Dolu Kadehi Ters Tut konser iptaline ilişkin yaptığı açıklamada "Kültür Merkezi'ne yapılan baskılar sonucu resmi herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sahne almamız engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Grubun yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili arkadaşlar; Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Gaziantep konserimizi, son dakika üniversite tarafından alınan iptal kararı sebebiyle Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ne kaydırmıştık. Fakat tüm çabamıza rağmen, Kültür Merkezi'ne yapılan baskılar sonucu resmi herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sahne almamız engellenmiştir. Biz Dolu Kadehi Ters Tut olarak, daha önce defalarca buluştuğumuz Gaziantep seyircimizle tekrar buluşabilmek adına tüm ekibimizle son ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilmenizi isteriz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler. Biletlerinizi satın aldığınız kanallardan iade edebilirsiniz. Daha iyi günlerde muhakkak görüşeceğiz."

Açıklamada “Bu etkinlik Gaziantep Aile Platformu girişimleri ile iptal edildi. Üniversite yönetimine ve inisiyatif alan sivil toplum kurumlarına teşekkür ediyoruz. Milli ve manevi değerlerimize aykırı, özellikle gençlerimize zarar verecek içeriklere sahip bu ve benzeri sözde etkinliklere izin verilmemeli” ifadelerine yer verildi.

YRP, VALİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Yeniden Refah Partisi Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Faruk Soner Ataş,konser iptaline ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e teşekkür etti.

Ataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“LGBT propagandası yapan dolu kadehi ters tut grubunun önce GAÜN Mavera’da programı iptal edildikten sonra Şehitkamil Kültür Merkezine alınıp daha sonra Valilik kararıyla program iptal edilmiştir. Bu kararı veren başta Gaziantep Valimiz Kemal Çeber, beyefendi ve heyetine teşekkür eder gazi şehrimizde böyle bir olaya bizlerde müsaade etmeyeceğiz.”