Dönüş yolu kapandı mı? Sedat Peker'in, 'kırmızı bülten kaldırılsın' talebine mahkemeden ret

Geçen aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edilen ve Türkiye'ye döneceği öne sürülen suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, avukatlarının Sedat Peker hakkında çıkartılan kırmızı bülteninin kaldırılma talebi reddedildi. Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Sedat Peker'in lideri olmakla suçlandığı suç örgütüne yönelik 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Mayıs’ta görülen duruşmada, avukatların Peker hakkında çıkartılan kırmızı bültenin kaldırılma talebi reddedildi. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme, dosya kapsamında şikâyetçiler arasında bulunan Emre Erciş, Ozan Değmez, Oktay Tarhan ve Erdinç Yazar’ın dinlenmesine gerek olmadığına karar verdi. Duruşma, 28 Kasım’a ertelendi. NE OLMUŞTU? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in geçen günlerde sosyal medya hesabından Sedat Peker'e ilişkin bir paylaşım yapması, Peker’in Türkiye’ye döneceği iddialarını gündeme getirmişti. Yönter, paylaşımında Peker'in görüntülerini alıntılayarak, "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…" ifadelerini kullanmıştı.