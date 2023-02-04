Dördüncü ittifak yola çıkmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:00

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği’nin ardından kurulması beklenen yeni ittifak da görüşmeleri sürdürüyor.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki gün bir araya geldi ve son gelişmeleri değerlendirdi.

“Her konuda mutabık kalınması için çaba harcandığı, halihazırda yüzde 90’ın üzerinde mutabakata varıldığı ve kalan birkaç konuda da tam anlaşma sağlanmasıyla ittifakın yola çıkacağını” kaydeden kaynaklar, “Sağlam zemin için yüzde 100 mutabakat istiyoruz” değerlendirmesi yapıyor.

‘SEMBOLİK OLACAK’

Her görüşmeden sonra parti kurullarının toplandığı, görüşlerin alındığı, bir sonraki toplantıda kurul görüşlerinin masaya yatırıldığı aktarılırken, “kuruluş kodlarına bağlı bir ülke” tasavvur edildiği, bu nedenle ayrıntılı bir program çalışması yapıldığı, milli eğitim ve milli kalkınma, laiklik, sağlık, sanayi başta olmak üzere her konunun görüşüldüğü kaydediliyor.

Göçmenler konusunda “İnsani koşullarda geri gönderilecekler” görüşü öne çıkarken, aday konusunda ise biraz daha zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

“Cumhurbaşkanlığı en son mesele. Adaylık teferruat. Öncelik devlet nasıl yönetilecek, tahrip edilen değerler nasıl düzeltilecek konusu. Cumhurbaşkanlığı sembolik olacak. Parlamenter sistem istiyoruz” görüşü dile getirilirken, parlamento seçimlerine yönelik kararda ise seçim tarihi ve uygulanacak seçim yasası etkili olacak. Eski yasa uygulanırsa partiler kendi adlarıyla, yeni yasanın uygulanması durumunda ise “tek ya da iki liste” şeklinde seçime girilecek.