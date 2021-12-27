DP'li Enginyurt'tan 'İBB'ye teftiş' açıklaması

27 Aralık 2021 Pazartesi, 12:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığı yönündeki iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı, iddiaya ilişkin özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

DP'li Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik özel teftiş başlatmasına tepki gösterdi.

"SEÇİMLE ALAMADIK..."

Enginyurt sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Seçimle alamadık,suç oluşturalım İstanbul'u alalım diyorsunuz ya; İstanbul çok büyüktür,hepten kaybolup gitmeyin. @ekrem_imamoglu İstanbul'u almış sanıyordum,anlaşılan aklınızı da almış. 45 bin pkk lı var diyordunuz,500 e teröriste düştünüz. Bu Millet size İstanbul'u vermezzz."