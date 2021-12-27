DP'li Enginyurt'tan 'İBB'ye teftiş' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye teftiş operasyonuna ilişkin Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Enginyurt, "Seçimle alamadık, suç oluşturalım İstanbul'u alalım" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığı yönündeki iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı, iddiaya ilişkin özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.
DP'li Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik özel teftiş başlatmasına tepki gösterdi.
"SEÇİMLE ALAMADIK..."
Enginyurt sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Seçimle alamadık,suç oluşturalım İstanbul'u alalım diyorsunuz ya; İstanbul çok büyüktür,hepten kaybolup gitmeyin. @ekrem_imamoglu İstanbul'u almış sanıyordum,anlaşılan aklınızı da almış. 45 bin pkk lı var diyordunuz,500 e teröriste düştünüz. Bu Millet size İstanbul'u vermezzz."
Seçimle alamadık,suç oluşturalım İstanbul'u alalım diyorsunuz ya;— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 26, 2021
İstanbul çok büyüktür,hepten kaybolup gitmeyin.@ekrem_imamoglu İstanbul'u almış sanıyordum,anlaşılan aklınızı da almış.
45 bin pkk lı var diyordunuz,500 e teröriste düştünüz.
Bu Millet size İstanbul'u vermezzz.
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