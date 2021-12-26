Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan İBB açıklaması: Teftiş başlatıldı

26 Aralık 2021 Pazar, 19:44

İçişleri Bakanlığı, DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili açıklama yayınladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden:

455 PKK/KCK,

80 DHKP-C,

20 MLKP,

2 MKP,

ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine,

Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler…



DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız ?? pic.twitter.com/qxui8jTUxU — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 26, 2021

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.

Erdoğan, "İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağına dair namus sözü verdiğini biliyorsunuz. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar" şeklinde konuşmuştu.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada İBB'nin 21.500 kişiye istihdam sağladıklarını duyurmuştu. İmamoğlu, "2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız" demişti.

2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2021

SOYLU'DA 'TERÖR' İDDİASINDA BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı AKP'li isimler ve yandaş medya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alarak, İBB'nin bünyesine 'terör örgütleri ile bağlantılı' personel aldığını iddia etmişlerdi.

Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

Soylu’ya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt gelmişti.

İmamoğlu, “İBB’de teröristler çalışıyor” uydurmasında bulunan Soylu için, “Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın Bakan’la ilgili bir analiz yapsınlar” demişti.