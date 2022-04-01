DSP, 'güvercin' için mahkemeye gidiyor: 'Türkiye'nin Sesi Partisi'nin amblemi değiştirilsin'
Ayhan Bilgen'in kuruluşunu ilan ettiği partinin adı ve amblemi belli olmuş, partinin logosu 'güvercin' olarak açıklanmıştı. DSP, Bilgen'in kurduğu partinin ambleminin kendilerinin kullandığı ambleme benzediği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Genel Sekreter Müzeyyen Okur, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız" dedi.
Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) istifa eden Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi (SES Parti), İçişleri Bakanlığı’na kuruluş belgelerini teslim etti. Bilgen’in kurucu başkan olduğu partinin ambleminde ise mavi fon üzerine güvercin yer aldı. Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kullandığı güvercin amblemine benzetilen Bilgen’in yeni partisinin amblemine dair DSP’den açıklama geldi.
DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Parti) kullandığı güvercin amblemine ilişkin, "Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız" ifadesini kullandı.
Okur, yazılı açıklamasında, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini, Türkiye'de de değişik zamanlarda ve farklı gerekçelerle birçok siyasi parti kurulduğunu belirtti.
"YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"
Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve arkadaşları tarafından kurulan SES Parti'nin, kurumsal simgesi olarak lacivert zemin üzerine ağzında zeytin dalı bulunan beyaz güvercin logosu kullandığını bildiren Okur, şunları kaydetti:
"Kendilerine ve Türk siyasetine hayırlı olması temennimizi iletiyoruz. Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki, bu tercih doğru bir yaklaşım içermemektedir. Umudun simgesi mavi zemin üzerinde, barışın simgesi 'Ak Güvercin' 1985'te kurulan DSP'nin amblemidir ve Türk seçmeni tarafından da 37 yıldır katıldığı bütün seçimlerde bu simge kullanılmaktadır. Böyle bir amblem belirlemesi en hafif deyimiyle talihsiz bir tercih olmuştur. Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız."
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