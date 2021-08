DSP'den iktidara 'orman yangını' tepkisi: Hiçbir şekilde ağlamaya hakkınız yok

03 Ağustos 2021 Salı, 12:20

Son dönemde Cumhur İttifakı'na yakın bir çizgi izlediği iddiasıyla eleştirilen Demokratik Sol Parti'den iktidara orman yangınlarının söndürülememesi nedeniyle tepki geldi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yangınların devam ettiği Muğla'ya yaptığı ziyaret kapsamında, DSP Milas İlçe Başkanlığı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

ALKOLE BAĞLAYAN ZİHNİYETİN TEMSİLCİLERİ

"Yurdun dört bir yanında “eşzamanlı” olarak başlayan bu yangınların ülke siyasetini dizayn etmek amacıyla çıkarıldığı yaygın söylentisinin doğru olmamasını temenni ediyorum. Aksi halde toplumun tümüne şamil sonuçlar doğuracağı aşikârdır. İşte asıl felâket o zaman yaşanacaktır." diyen Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal afetlerin yaşanmasında ve bunlarla mücadelesinde kamu yönetimlerinin zafiyetlerini yok sayamayacağımız gibi, bunlardan ders çıkarılması ve gerektiğinde hesaplaşılması sürecinin hadiselerin yaşandığı anları bir fırsatçılık mantığıyla siyasi ranta evriltme çabaları da maalesef zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki siyaset mekanizmaları son yirmi yıldır böyle bir yöntemi kendilerine hak gördüler.

Hatırlarsanız; 1999 Marmara depreminin gerekçesini merkez üssü olan Gölcük’te tüketilen alkole bağlayan zihniyetin, bugünkü iktidarı destekleyen bazı kesimlerin temsilcilerinden oluştuğunu dikkatinize çekmek isterim."

"HAKKINIZ YOK"

Yaz aylarının sadece Türkiye’de değil, diğer birçok ülkelerde de yangın riskinin en üst düzeyde yaşandığı dönemler olduğunu hatırlatan Aksakal, "Öncelikle yangın söndürme ekipmanlarının yeterli sayıya ulaştırılması başta olmak üzere, yangın alanlarını kısıtlayıcı topoğrafik altyapı çalışmalarının tamamlanmış olması gerekirdi. Televizyonlardaki tartışma programlarını artık izlemek dahi istemiyoruz. Ağzı olan konuşuyor. İktidar gücünü elinde bulunduran Akparti 19 yıldır işin başında. THK’nın uçakları konusu da neredeyse 19 yıldır konuşuluyor. Eğer bunları bugüne kadar işler hale getiremediyseniz, ya da yerlerine yenilerini ikâme edemediyseniz, orman bölgelerini ormanın gerçek sahiplerine, orman köylülerine emanet edemediyseniz hiçbir şekilde ağlamaya hakkınız yoktur! Devleti ve milleti bunca zararın içerisine sürükleme lüksünüz yoktur. Önce tedbir gereklidir." dedi.

"TOPLUMU TATMİN EDECEK ŞEKİLDE TESPİT EDİN"

Aksakal, iktidarı şu sözlerle eleştirip çağrıda bulundu:

"Uzaya fırlattığımız uydular yaşanan olayları an be an tespit edemiyorsa, başka ülkelere ait olan uydulardan aynı hizmeti parasıyla almak bu kadar zor mudur? Yangın çıkış noktalarındaki hareketlerin saniyesi saniyesine gözlenebilme olanağı teknik olarak mevcuttur. Cumhurbaşkanlığı derhal bu konuda girişimlerde bulunmalı, eğer bir sabotaj ihtimali varsa müsebbipleri derhal tespit edilerek en kısa zamanda adaletin karşısına çıkarılmalıdır.

Aksi halde bu olayları siyasi ranta evriltmek isteyen kesimlerin iddialarının gerçek olduğu kanısı toplumda karşılık bulacaktır. Bir taraftan terör örgütlerinin devlete saldırısı olarak ortaya atılan iddialar gibi, Muğla ile ilgili olarak vilayet sınırlarının yüzde 59’unun, orman alanlarının ise yüzde 65’inin maden ruhsatlı olduğu gerekçesiyle bu yangınların çıkarıldığı dedikodusu toplumda yangın gibi hızla yayılır!

Her ne sebeple olursa olsun bu yangınların çıkış gerekçesi toplumu tatmin edecek şekilde ivedilikle tespit edilmeli ve halkımız aydınlatılmalıdır."