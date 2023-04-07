DSP kararını verdi! DSP seçimlerde kimi destekleyecek? Demokratik Sol Parti'nin seçim açıklaması ne oldu?
14 Mayıs Genel Seçimlerine az kala, DSP seçimlerde kimi destekleyeceğini açıkladı. Peki, DSP kararını verdi! DSP seçimlerde kimi destekleyecek? Demokratik Sol Parti'nin seçim açıklaması ne oldu?
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine az kala, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) seçim açıklaması bekleniyordu. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Oy kullanacak olan yurttaşlar, DSP'nin seçimlerde kimi destekleyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
DSP SEÇİMLERDE KİMİ DESTEKLEYECEK?
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, verdiği röportajda ''Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk.'' ifadesini kullandı.
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