DSP'li Önder Aksakal'dan Demirtaş'a: 'Daha karpuz kesecektik'

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:43

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün yaptığı bir paylaşımla aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

Demirtaş'ın bu kararı siyaset gündemine bomba gibi düşerken seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş'ın paylaşımına yanıt veren Aksakal, "Daha karpuz kesecektik? Hayırdır, heykel işinden vazgeçtin galiba.." ifadelerini kullandı.

Daha karpuz kesecektik? Hayırdır, heykel işinden vazgeçtin galiba..https://t.co/DhVDq8E3Vc — Önder Aksakal (@OnderAksakal) May 31, 2023

Demirtaş siyaseti bıraktığını şu sözlerle duyurmuştu:



"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."