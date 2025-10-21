DTCF'de yemek zammı protestosuna saldırı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bir grup öğrenci yemekhane zamlarının geri çekilmesi için eylem yaptı.

Yemek zammını protesto eden öğrencilere başka bir öğrenci grubu saldırdı.

ÖĞRENCİLER NE TALEP EDİYOR?

DTCF öğrencileri, yemekhane zamlarının geri çekilmesi ve akşam yemeği fiyatının öğle yemeği ile eşit olması, kütüphane kapanış saatinin daha ileri bir saate alınması, okul tuvaletlerindeki sabun, tuvalet kağıdı eksiği gibi hijyen problemlerinin çözülmesi ve Ankara Üniversitesinin diğer fakültelerinden öğrencilerin de DTCF’ye girebilmesi taleplerini sıraladı.