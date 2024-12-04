Dünya Madenciler Günü’nde tablo ağır: AKP’li yıllarda 2 bin 188 madenci öldü

Yayınlanma: 04.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 06:37

AKP’nin iktidar olduğu yıllarda meydana gelen Soma, Amasra, Ermenek ve İliç’te yaşanan maden facialarında ve bu facialara ilişkin yargılamalar iktidarın politikasını gözler önüne serdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre AKP’li yıllarda 2 bin 188 maden işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

SÜRÜNCEMEDE KALDI

Amasra: Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçi yaşamını yitirdi. Avukat Derviş Emre Aydın, yargılama sürecine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Aydın, “Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılama sürecinde bu zamana kadar dokuz celse görüldü. Kasımdaki duruşmada mahkemenin dosyayı esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcılığa göndermesi ile yargılamada son sürece girilmiş oldu. Sanıkların patlama sonrasında, ocağın barajlanmasına dair verdikleri hatalı -bizce kasıtlı- kararlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma aşamalarında keşif yapılamadı. Üst düzey şüphelilerin ana yargılama dosyasına sanık olarak dahil edilmeleri gerekiyordu, fakat süreç bu aşamaya kadar sürüncemede bırakıldı” diye konuştu.

Soma: Manisa Soma’da 10 yıl önce 301 madenci yaşamını yitirdi. 2015’te başlayan ve üç yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti. 301 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden faciası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında geçen aylarda iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Ermenek: Karaman Ermenek’te 2014 yılı Ekim ayında Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağını su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmaların ardından 18 işçinin öldüğü belirlendi. Ermenek maden katliamının üzerinden 10 yıl geçti. Ermenek’te de yargılama süreci birçok tartışmaya neden olmuştu.

İliç: Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında dokuz işçin göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Yargılama süreci devam ediyor. Geçen günlerde faciayla ilgili çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarını da kapsayan yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda “ÇED raporunda onay veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin ve ilgililerin kusurlu olarak değerlendirilemeyeceği” ifadeleri yer aldı. Şirket madeni yeniden faaliyete geçirebilmek için çeşitli adımlar attı.

Çayırhan: Ankara’da Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı’nda özelleştirmeye karşı kendilerini maden ocağına kapatan işçiler, günlerce eylem yaptı. İşçiler, kurumun özelleştirilmesi ihalesinin 4 Mart’a ertelenmesinin ardından yeni kararlar alırken özelleştirmeye karşı mücadelelerini sürdürüyor.

ÇIPLAK AYAKLA ANKARA’YA YÜRÜDÜLER

Fernas: Manisa Soma’da AKP’li Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye olan işçiler işten çıkarılmıştı. Maden işçileri seslerini duyurmak için çeşitli eylemler yaptı. Ankara’ya yürüyerek yalın ayaklarıyla Meclis’e gitti. Madencilerin 53 gün süren mücadelesinin ardından Fernas şirketi geri adım attı ve uzlaşma sağlandı.