Dünya solu, CHP’nin ev sahipliğinde bir araya geliyor

CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen ve 25 Mayıs’a kadar sürecek Sosyalist Enternasyonal toplantıları dün başladı. Dünya solunu bir araya getiren toplantılarda ilk olarak Kadın Sosyalist Enternasyonal etkinlikleri düzenlendi. Programın açış konuşmasını da yapan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Kadın Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılığına seçildi. Bugün de sürecek Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantılarında açılış konuşmasını CHP’nin eski genel sekreter yardımcılarından Şule Bucak yapacak.

Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa, Sosyalist Enternasyonal Kadın Başkanı Janet Camilo ve Selin Sayek Böke’nin yapacağı konuşmaların ardından ikinci gün, basına kapalı olarak düzenlenecek iki oturumla kapanacak. Oturumlarda sırasıyla kadın hakları, sosyal adaletin güvence altına alınması, İstanbul Sözleşmesi, ulusal ve yerel politikalarla, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi konuları ele alınacak.

Şili’den Pakistan’a pek çok sosyalist parti yetkilisinin konuşma yapacağı oturumların ardından yarın Sosyalist Enternasyonal’in eşitlik, etik ve finans komiteleri bir araya gelecek. Cumartesi günü ise Sosyalist Enternasyonal Konseyi’nin toplantıları resmen başlayacak.

SANCHEZ KONUŞACAK

Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonal Başkanı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in misafiri olarak katılacağı toplantılarda açılış konuşmasını yapacak. Sanchez’in yanı sıra aynı gün Özel ve sanatçı Zülfü Livaneli’nin de birer açılış konuşması yapacağı belirtilerken Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolladığı mektup da kamuoyuyla paylaşılacak. Pazar günü yapılacak “Küresel Kalkınmanın Çoklu Krizleri ve Afrika’dan Latin Amerika’ya etkileri” adlı üçüncü oturum ve Özel’in yapacağı kapanış konuşmasının ardından toplantılar sona erecek.