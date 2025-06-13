'Duran Adam' eyleminde gözaltına alınan çocuklar ifade verdi: 'Polis tarafından araca alınırken darbedildim'

Gezi Parkı Direnişi'nin 12. yıl dönümünde, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) dönerek "Duran Adam" eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri eyleme müdahale ederek 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına aldı.

2 çocuk gece serbest bırakılırken, diğer 19 genç çıkarıldıkları mahkemede yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"POLİS MEMURU TARAFINDAN DARBEDİLDİM"

Soruşturma kapsamında "Suça Sürüklenen Çocuklar", İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. 17 yaşındaki S.C., ifadesinde bir arkadaşıyla birlikte gezmek amacıyla Taksim'e gittiklerini söyledi. AKM önünde bir grubun eylem yaptığını gördüklerini belirten S.C., "Merakımıza yenilip yanlarına doğru gittik. Orada sadece insanlara bakıyorduk. Polisler bizi de eylemci zannederek gözaltına aldı. Yaşımızın küçüklüğünden kaynaklı bir meraktı. Eylem yapanlarla hiçbir alakamız yoktu" diye konuştu.

S.C., polis tarafından dağılmaları yönünde herhangi bir uyarı yapılmadığını savunarak, suç oluşturan eylemi olmadığını vurguladı. Gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kaldığını da ifade eden S.C., "Yaklaşık 1.90 boylarında, kalıplı, sakallı, bej rengi ceket giymiş, kısa kollu siyah tişört ve siyah bol pantolonlu bir polis memuru tarafından araca alınırken darp edildim. Suçsuzum" dedi.

"AYNI POLİS BAŞKA KİŞİLERE DE ŞİDDET UYGULADI, ŞİKAYETÇİYİZ"

S.C.'nin avukatı, ifadesinde müvekkilinin yalnızca meraktan eylem alanına yaklaştığını ve herhangi bir suç teşkil eden eyleme katılmadığını belirtti. S.C.'nin "yaşının verdiği düşüncesizlikle" eylem yapan kişilere yaklaştığını söyleyen avukatı, çocuğun arkadaşı B.K.'nın onu videoya çekerken polislerin hiçbir uyarıda bulunmadan gözaltı işlemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Avukat, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluşmadığını vurguladı.

Müvekkilinin yaklaşık 20 dakika boyunca ters kelepçeyle bekletildiğini ve Güvenlik Şube polisi olduğu düşünülen bir memur tarafından darp edildiğini dile getiren avukat, "Aynı polis başka kişilere de şiddet uyguladı. Şikayetçiyiz" dedi. Kaçma ve delil karartma şüphesi olmadığını belirten avukat, S.C.'nin serbest bırakılmasını ve soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

"POLİSLER BİZİ EYLEMCİ ZANNEDİP GÖZALTINA ALDI"

16 yaşındaki B.K., ifadesinde arkadaşı S.C. ile Taksim'e gezmeye gittiklerini ve "Duran Adam" eylemini görünce merakla yaklaştıklarını söyledi. B.K., "Arkadaşım S.C. biraz uzakta duruyordu, ben de insanları videoya çekiyordum. O sırada polisler bizi eylemci zannedip gözaltına aldı. Olayla hiçbir alakam yok. Sadece gezmek için Taksim'deydim, eyleme katılmadım. Polisler herhangi bir uyarı da yapmadı. Suçsuzum" dedi.

"EYLEME KATILMADI, KÜFÜR VE HAKARETE MARUZ KALDI"

16 yaşındaki B.K.'nın avukatı, müvekkilinin yalnızca gezmek amacıyla orada bulunduğunu ve eylemle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. B.K.'nın, eylem yapanları yalnızca videoya çektiği için polisler tarafından gözaltına alındığını söyleyen avukatı, meydanda bulunanlara dağılmaları yönünde herhangi bir uyarı yapılmadığını, yasaklama kararının da tebliğ edilmediğini ifade etti. Avukat, "Bu haliyle suçun unsurları somut olayda oluşmamıştır" dedi.

Ayrıca, B.K.'nın polis otobüsüne bindirildikten sonra araçta bulunan diğer gözaltılarla birlikte şoför koltuğundaki bir polis memurunun küfür ve hakaretlerine maruz kaldığını dile getiren avukat, kaçma ya da delil karartma ihtimali olmadığını vurgulayarak, müvekkilinin serbest bırakılmasını ve soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmesini talep etti.