Duran duyurdu: Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Burhanettin Duran, Erdoğan'ın üç ülke liderlerinin daveti üzerine yapacağını duyurduğu ziyaretlerin içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."