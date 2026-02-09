Duruşmada 8'inci celse: Aziz İhsan Aktaş bu hafta ilk kez savunma yapacak

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7’si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 kişinin yargılandığı davada 33 kişi tutuklu bulunuyor.

Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

ZEYDAN KARALAR DAHİL 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Duruşmanın ilk haftasında Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davanın 7’nci gününde ise aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi tahliye edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ BU HAFTA İLK KEZ SAVUNMA YAPACAK

Davanın üçüncü haftasında, hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istenen, örgüt lideri olduğu öne sürülen ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025’te tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ilk kez savunma yapması bekleniyor.

Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınacak.

ZEYDAN KARALAR SİLİVRİ'DE

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında geçen perşembe günü tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bugün duruşmaya katılmak üzere tekrar Silivri’ye geldi.

Karalar, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçtiğimiz perşembe günü yaptığı ara tutukluluk değerlendirmesi ile hakkında tahliye kararı vermesinin ardından bugün, diğer tutuksuz sanıklarla birlikte duruşmaya katıldı.

AYRINTILAR GELECEK...