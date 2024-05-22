Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 20’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya kumpas iddiasıyla tutuklanan Emniyet amirleri damga vurdu.
Kaplan’ın avukatları, gizli
tanık ifadelerinin mahkemede
dinlenmedikçe, ifadeler
üzerinden hazırlanan araştırma
dosyalarının hukuki bir
boyutunun olmadığını savundu.
Sanık avukatları; gizli tanıklar
Ü5 ve Serdar Sertçelik’in
(M7) mahkemeye getirilerek
“tanık” olarak dinlenmesi, aksi
durumda “soruşturmaya
şüphe düşürmesi”
gerekçesiyle ifadelerinin
dosyadan çıkarılması
talebinde bulundu.
Ayrıca avukatlar,
kumpas iddialarıyla
tutuklanan Emniyet amirlerinin
mahkemede tanık olarak
dinlenmesini istedi.
Söz hakkı alan sanık
Muhammed Kaplan’ın “Daha
önce verdiğim isimler vardı.
Daha çok şey biliyorum
ama gündem olmasın diye
söylemiyorum” demesi dikkat
çekti.
Kaplan önceki duruşmada şikâyetçi olarak dinlenen Erkan Doğan hakkında “Bir insan başından geleni kağıttan okur mu? Demek ki polis eline verip okumasını istedi. İfadesinde bir telefonum var derken, dün 2 telefonunun olduğunu belirtti. Çelişkilerle doluydu. Erkan Doğan’a bir tane soru sormadınız. Çelişkiyi gidermek için soru sormamamıza da izin vermediniz” dedi. Kaplan, tutuklanan emniyet amirleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Duruşmada dinlenen iki şikâyetçi, “davaya polisler tarafından zorla dahil edildiklerini” ileri sürerek davaya katılmak istemediklerini belirtti.
"SELAM GÖNDERDİ"
Duruşmada son dilenen
şikayetçi Cemalettin Karataş
ise ifadesini almaya gelen
polislerin kendisine tutuklanan
Ankara Emniyet Müdür
Yardımcısı Murat Çelik’in
“selam” gönderdiğini iddia etti.
Karataş, “Gelen polisler kurdun
dişine kan değmiş gibiydiler.
Vaatlerde de bulundular” dedi.
İddialarıyla davanın seyrini
değiştiren Sertçelik ise sosyal
medyadan ‘Adil yargılanma
ortamı olmadığı için Türkiye’ye
gelmiyorum’ ifadelerini
kullandı.
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