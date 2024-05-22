Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Kaplan’ın avukatları, gizli tanık ifadelerinin mahkemede dinlenmedikçe, ifadeler üzerinden hazırlanan araştırma dosyalarının hukuki bir boyutunun olmadığını savundu. Sanık avukatları; gizli tanıklar Ü5 ve Serdar Sertçelik’in (M7) mahkemeye getirilerek “tanık” olarak dinlenmesi, aksi durumda “soruşturmaya şüphe düşürmesi” gerekçesiyle ifadelerinin dosyadan çıkarılması talebinde bulundu. Ayrıca avukatlar, kumpas iddialarıyla tutuklanan Emniyet amirlerinin mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.



Söz hakkı alan sanık Muhammed Kaplan’ın “Daha önce verdiğim isimler vardı. Daha çok şey biliyorum ama gündem olmasın diye söylemiyorum” demesi dikkat çekti.



Kaplan önceki duruşmada şikâyetçi olarak dinlenen Erkan Doğan hakkında “Bir insan başından geleni kağıttan okur mu? Demek ki polis eline verip okumasını istedi. İfadesinde bir telefonum var derken, dün 2 telefonunun olduğunu belirtti. Çelişkilerle doluydu. Erkan Doğan’a bir tane soru sormadınız. Çelişkiyi gidermek için soru sormamamıza da izin vermediniz” dedi. Kaplan, tutuklanan emniyet amirleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Duruşmada dinlenen iki şikâyetçi, “davaya polisler tarafından zorla dahil edildiklerini” ileri sürerek davaya katılmak istemediklerini belirtti.

"SELAM GÖNDERDİ"

Duruşmada son dilenen şikayetçi Cemalettin Karataş ise ifadesini almaya gelen polislerin kendisine tutuklanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in “selam” gönderdiğini iddia etti. Karataş, “Gelen polisler kurdun dişine kan değmiş gibiydiler. Vaatlerde de bulundular” dedi.



İddialarıyla davanın seyrini değiştiren Sertçelik ise sosyal medyadan ‘Adil yargılanma ortamı olmadığı için Türkiye’ye gelmiyorum’ ifadelerini kullandı.

