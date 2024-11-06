Dutlulu: AKP’ye oy veren Kürt iyi Kürt, oy vermeyen kötü Kürt

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:13

Akhisar Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun başkanlığında yapıldı. Toplantıda Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyım ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın TBMM’ye davet edilmesi tartışma konusu oldu. Başkan Dutlulu, iktidar partisi ile diğer siyasi partilere mensup veya gönül veren, demokrasiye inanan herkesin elini vicdanına koyarak bu durumu sorgulamasını istedi.

“Kendisi bir akademisyen, bir profesör olan Ahmet Özer, yaklaşık 10 yıl önceki çözüm süreçlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle terör örgütünün lideriyle maalesef görüşme yapmış birisidir” diye sözlerine başlayan Dutlulu, “Ben kendisini şahsen tanımam. Gündem olduktan sonra araştırdım. Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’ta da halkın yüzde 50 oyuyla seçilmiştir. Anti demokratik yollarla halkın iradesine darbe yaparak, halkın büyük bir oy farkıyla seçtiği belediye başkanını görevden almalarını ben de kınıyorum. Sandık konusunda, demokrasi konusunda, darbeler konusunda çok hassas olduğunu söyleyen mevcut iktidarın bu yaptığını çok yanlış buluyorum. Umuyorum bu hatadan dönülür, bu keyfi uygulamalara son verilir. İktidar partisine mensup veya gönül veren, demokrasiye inanan herkesin elini vicdanına koyarak bu durumu sorgulamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ASIL GÜNDEM, GİTTİKÇE ARTAN SEFALET VE EKONOMİK KRİZDİR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Apo meclise gelsin, konuşsun ve terörü bitirsin” açıklamalarını hatırlatan Besim Dutlulu, “Biz buna da kesinlikle karşıyız. PKK lideri terörist başının meclise gelmesini kesinlikle istemiyoruz. Herhangi bir sorunun, meclis dışında teröristler veya terör örgütleriyle çözülmesine karşıyız. Ülkemizde bir sorun çözülecekse bunun yeri meclistir, siyasi partilerdir. 1 haftadır Sayın Bahçeli’nin bu talihsiz açıklaması maalesef ülkemizde gündem oldu. Ama asıl gündem bu değil. Asıl gündem, gittikçe artan sefalet ve ekonomik krizdir. Vatandaş şu anda eriyen maaşlarını, hayat pahalılığını ve düşmeyen enflasyonu konuşuyor. Hepimizde çok ciddi bir gelir kaybı söz konusu. İnsanların alım gücü çok düştü. Her kesimi etkileyen çok ciddi ekonomik sıkıntılar var. Asgari ücretle, artan kiralarla hayat mücadelesi veren insanlar var. En kısa zamanda bununla ilgili önlemler alınmalı ve halkın gerçek gündemine geri dönülmeli” dedi.

“DEVLET BAHÇELİ’YE DE KAYYIM ATANSIN”

MHP Akhisar Belediye Meclis Üyesi Tamer Demir, “Genel Başkanımızın duruşu devletçe bir duruştur. Biz onu destekliyoruz” demesi üzerine Başkan Dutlulu, “Kimse kusura bakmasın ama ben bunu desteklemiyorum. Bu benim kırmızı çizgimdir; terörist başı, PKK lideri Apo’yu meclise çağıramazsınız. Ne onu mecliste konuştururuz, ne de onun heykelini dikmelerine müsaade ederiz. Sizin genel başkanınızın bu açıklaması tarihi bir hatadır. Teröristlerle müzakere edilmez, teröristle mücadele edilir. Bir konuda siz de hataya düşüyorsunuz. İzah edeyim. Ben, kendi Genel Başkanım Özgür Özel’i çok seviyorum. Her yerde sonuna kadar izinden gider, desteklerim; ama Apo ile ilgili bir çözüm, bir uzlaşma önerilirse ben o işte yokum. Bunu da denk geldiğimizde yüz yüze söylemekten çekinmem. Siz sürekli bahsettiğiniz Türkiye Yüzyılı’nı Apo’yu serbest bırakarak, gazi meclisimize getirerek mi gerçekleştireceksiniz? Biz teröristlerle asla pazarlık etmeyiz, kimse kusura bakmasın. Esenyurt Belediye Başkanı altı boş sebeplerle tutuklanıyor, belediyeye kayyım atanıyor. Ama Apo meclise gelsin konuşsun diyen Devlet Bahçeli devlet aklı oluyor. O zaman Devlet Bahçeli’ye de kayyım atansın” diye konuştu.

"CHP'Lİ SÖYLESE TUTUKLANIR"

Konunun hassas olduğunu aktaran Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, “Çünkü biz, bu ülkenin gerçek vatanseverleri olarak yıllardır sizin terör suçlamalarınızla karşı karşıya kaldık. Biz selam verdiğimizde terörist ilan ediliyoruz, siz selam verdiğinizde devlet aklı oluyor. Seçim zamanı kandilden montaj videolar yaptılar bunu televizyonlarda yayınladılar. Türlü iftiralar attılar. Terörist başının kardeşinin AK Parti‘ye oy istediği mektubunu, bizim vergilerimizle ayakta duran devlet kanalımız TRT’de okudular. Şimdi de terör örgütü liderini TBMM’ye, gazi meclisimize davet ediyorlar. Bunlara göre, AKP’ye oy veren Kürt iyi Kürt, AKP’ye oy vermeyen Kürt kötü Kürt. Böyle bir dünya yok. Devlet Bahçeli’nin bu söylediklerini herhangi bir CHP’li söyleseydi şu an hapisteydi. Başka sözüm yok” dedi.