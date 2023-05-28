Düzce Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:09

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:09

Düzce'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS DÜZCE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Düzce'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.5'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA DÜZCE'DE NE KADAR OY ALDI?

Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28.12 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA DÜZCE'DE NE KADAR OY ALDI?

Düzce'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71.88 oy aldı.

14 MAYIS DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Düzce seçim sonuçları! Düzce'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Düzce'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜZCE'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Düzce'de yüzde 68.60 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DÜZCE'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de yüzde 24.91 oy aldı.

SİNAN OĞAN DÜZCE'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Düzce'de yüzde 6.10 oy aldı.