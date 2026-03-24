Edirne'de gazeteciler meslektaşları İsmail Arı için sokaklara çıktı: 'İsmail Arı'yı derhal serbest bırakın!'

Tutuklanan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın serbest bırakılması için Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına İsmail Arı’nın mesai arkadaşları, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

"İSMAİL, ÇOK ÇALIŞKAN ÇOK KORKUSUZDUR VE TAM DA BU YÜZDEN SUSTURULMAK İSTENMEKTE"

BirGün gazetesi muhabiri Yaren Çolak, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“İsmail’in 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaymakla' suçlanması, hakikati hapsetme gayretinden başka bir şey değildir. İsmail'in suçunun gerçek adı ise 'Halkı aydınlatıcı bilgiyi yaymadır'. Bayram ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınan, Ankara'ya getirilen ve savcı karşısına dahi çıkarılmadan jet hızıyla Sincan'a gönderilen İsmail üzerinden verilmek istenen mesaj açıktır. 'Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın'. İsmail, çok çalışkan çok korkusuzdur ve tam da bu yüzden susturulmak istenmektedir.

Bizler, Edirne’den yükselen bu sesle ilan ediyoruz. İsmail Arı'yı tutuklayarak ne onu ne BirGün gazetesini ne de BirGün okurlarını susturabilirsiniz. Bu karanlığı beraber aşacağız. Bizler onun haberlerinin takipçisi, o gerçeklerin savunucularıyız. İsmail, Sincan'dan başı dik çıkacak ve halkın parasıyla zenginleşenlerin, baronlaşanların, kamu kaynaklarını peşkeş çekenlerin ensesinde olmaya devam edecek. Önce kendi ve tüm gazeteciler için adalet arayacak. Gazetecilik suç değildir. BirGün susmaz, susturulamaz. İsmail Arı’yı derhal serbest bırakın.​"